 

Путин одобрил вывод средств из России таджикскими мигрантами

 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ делается всё для того, чтобы мигранты из Таджикистана комфортно себя чувствовали.

Он отметил, что мигранты отправляют из России большой объём средств своим семьям в Таджикистане и это "абсолютно положительный процесс". 

"Важный вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", - сказал Путин.


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APN.ru