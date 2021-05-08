Умер Лигачёв



Известен как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав!". Естественно, с ТЗ Лигачёва "русский сепаратист" Ельцин не мог быть прав.



Давайте посмотрим, что говорил о "русском вопросе" верный ленинец Лигачёв. Говорил в СССР и, что характерно, говорил в РФ, уже развалив большую страну.

«Псковский обком КПРФ, возглавляемый им, в новогоднем обращении к жителям области призвал «Русский русскому – помоги!». Если это не проявление национализма, так что это такое, где же здесь «ожесточённая борьба с опошлением русской идеи национализмом?». Сегодня скончался бывший секретарь ЦК КПСС, один из главных идеологов горбачёвского СССР Егор Кузьмич Лигачёв. Умер он на 101 году жизни, в ноябре отметил юбилей, так как здоровье берёг, в отличии от страны, в элите которой обретался.Известен как автор крылатой фразы "Борис, ты не прав!". Естественно, с ТЗ Лигачёва "русский сепаратист" Ельцин не мог быть прав.Давайте посмотрим, что говорил о "русском вопросе" верный ленинец Лигачёв. Говорил в СССР и, что характерно, говорил в РФ, уже развалив большую страну.



... русским нельзя друг другу помогать. Только братским таджикам, да. Характерно, что это та самая Псковская область, которая должна была стать одной из трёх русских областей, наиболее заселяемых среднеазиатскими мигрантами, по планам 80-х. Не удивлюсь, если Лигачев сам лично постарался, чтоб она в этот список попала.



«Разделённый русский народ возник в результате разрушения Советского Союза, расчленения советского народа. По большому счёту, речь должна идти прежде всего о разделенном советском народе. Воссоединение русского народа, как любого другого братского народа, может быть решено только лишь при воссоздании советского народа на базе союза русских с другими национальностями, в процессе построения социализма, искоренения национализма и шовинизма». ... русским нельзя друг другу помогать. Только братским таджикам, да. Характерно, что это та самая Псковская область, которая должна была стать одной из трёх русских областей, наиболее заселяемых среднеазиатскими мигрантами, по планам 80-х. Не удивлюсь, если Лигачев сам лично постарался, чтоб она в этот список попала.





«Что касается трудовых мигрантов, о которых говорится в Обращении партии к русскому народу весьма недружелюбно, без всякой «осторожности и осмотрительности», то пора прекратить всякого рода поношения в их адрес, обвинять «в расселении на исконно русских территориях». Ведь это часть разделённого советского народа, причём преимущественно наиболее обездоленная ... По-видимому, следует обстоятельно заняться мигрантами, их организацией и политическим просвещением».

... думаю, понятно, что это говорит один из главных идеологов того самого "завоза таджиков", о котором я столько писал.



«Упор в национальной политике партии на защиту русского народа при забвении других народов, приводит в известной степени к тому, что проценты проголосовавших за КПРФ в Госдуму, т.е. степень влияния КПРФ в большинстве автономных образованиях России в 1,5 – 2 раза и более ниже, чем в других субъектах федерации».

... дрейф современной КПРФ в сторону русских его не устраивал. Представьте роль Егора Кузьмича в случае, если б Союз распался лет на 10-15 позже и на территории России уже были бы целые районы, заселённые миллионами среднеазиатов и кавказцев...



"По-прежнему твердят, что русский народ является государствообразующим народом, тем самым навязывают мысль о его единении. Хотя известно, что государство в классово-антогонистическом обществе образуют не народ, а классы. Ведь это азы марксизма-ленинизма".

... вот некоторые френды спрашивают меня, мол, где я видел коммунистов -- сторонников классовой борьбы внутри русского народа, отрицающих его единство? А вот где. До сего дня ходил среди нас и отравлял ядом. И разве он один такой? ... только Союз 2.0. Никакой России!... думаю, понятно, что это говорит один из главных идеологов того самого "завоза таджиков", о котором я столько писал.... дрейф современной КПРФ в сторону русских его не устраивал. Представьте роль Егора Кузьмича в случае, если б Союз распался лет на 10-15 позже и на территории России уже были бы целые районы, заселённые миллионами среднеазиатов и кавказцев...... вот некоторые френды спрашивают меня, мол, где я видел коммунистов -- сторонников классовой борьбы внутри русского народа, отрицающих его единство? А вот где. До сего дня ходил среди нас и отравлял ядом. И разве он один такой?







"Царизм подавлял нерусские народы, сеял недоверие, рознь между ними, а равно насаждал у русских отчуждение к ним. Родные языки были в загоне, вплоть до того, что запрещали издавать на них газеты, а в школах учить на родном языке. Народы России были в основном неграмотными. Словом, как говорилось: в царской России было две напасти: внизу – власть тьмы, а наверху – тьма власти.

... Словом, если царское самодержавие и не было в полном смысле тюрьмой народов, то по выражению В.И.Ленина за ней числилось «кровавое прошлое, когда Россия капиталистов- угнетателей играла роль палача над другими народами.

... Еще на заре зарождения Российской социал –демократической рабочей партии (РСДРП) В.И.Ленин подчеркивал, что «партия, чтобы уничтожить всякую мысль о её национальном характере дала себе название не русской, а российской». Сей исторический акт и сегодня звучит актуально".

... вот так вот, дорогие россияне. Такое пишет ещё в 2012 году член КПРФ -- и товарищи по партии и не думают его одёрнуть. А вот что Кузьмич писал о нашем русском прошлом, которое он до последнего ненавидел:... вот так вот, дорогие россияне. Такое пишет ещё в 2012 году член КПРФ -- и товарищи по партии и не думают его одёрнуть.



