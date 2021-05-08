 

Президент Сербии считает, что международное право мертво

 

Президент Сербии Александар Вучич считает, что международное право давно похоронено, а международными отношениями правят лицемерие и двойные стандарты:

"Мы должны запомнить три вещи для сербского народа. Первое: мир, мир, мир, это самое важное. Во-вторых, сербский народ должен быть частью международного сообщества, мы никогда больше не должны позволить изолировать себя от мира. Третье: нет никаких сомнений, и у нас есть право это констатировать, что международное право давно похоронено, правды в международных отношениях нет, лицемерие властвует, двойные стандарты правят политикой мировых сил. Это я говорю здесь, им в лицо, перед их представителями, потому что все, что относится к другим, не относится к сербам, и наоборот".

Тем не менее "даже из лицемерного и плохого мира мы не должны самоустраняться. Это залог будущего для наших детей, чтобы не было новых страданий и новых концлагерей. Хочу заявить: новые "Бури" [военная операция хорватских вооруженных сил 1995 года, результатом которой стала ликвидация республики Сербская Краина] и новые Ясеновацы больше не случатся с нашим народом".


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