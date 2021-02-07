Байден поздравил Сербию и предложил признать Косово "ради европейской интеграции"

Президент США Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днём государственности, сказав, что необходимо признать независимость Косова:

"От имени американского народа направляю искренние поздравления вам и вашим согражданам с Днём государственности 15 февраля. Имея в виду 140 лет партнёрства между нашими странами, Соединённые Штаты остаются долгосрочно приверженными развитию экономического сотрудничества, региональной стабильности и демократических ценностей. Мы и далее остаемся непоколебимыми в поддержке Сербии в европейской интеграции и поддерживаем вас в дальнейших тяжёлых шагах по достижению этой цели, включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения по нормализации с Косовом, которое сфокусировано на взаимном признании".





В ответ президент Сербии Александар Вучич заявил, что "позиции Белграда по признанию Косова ясны", однако Белград "должен заботиться о своих государственных интересах" и "не поддаваться эмоциям".



