Минприроды уточнило, что россияне могут собирать грибы свободно и бесплатно

Минприроды опровергло появившиеся в некоторых СМИ сообщения об ужесточении правил сбора грибов, ягод и берёзового сока, заявив, что россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать дикоросы:

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утверждённым стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений... Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно".

В то же время в ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, "но это единичные случаи и они не действуют для всей России".