Певица Ани Лорак влилась в ряды «жертв, всё больше напоминающих обычных шантажисток?

Едва утихла бурная общественная дискуссия, спровоцированная скандальным интервью Елены Прокловой, как эстафетную палочку борьбы за права обиженных дам подхватила Ани Лорак, она же уроженка Украины Каролина Куёк. В программе «Судьба человека» на «Первом канале» певица рассказала о неких «домогательствах» со стороны известного продюсера. Однако, люди посвящённые отнеслись к её откровениям с нескрываемой иронией: в светской тусовке всем известно, что правило «путь на сцену лежит через постель» Лорак-Куёк усвоила едва ли не раньше музыкальной грамоты.

Украинская певица, променявшая воздух «майданной свободы» на финансовый комфорт российского шоу-бизнеса, давно пользуется репутацией девушки с не очень высокой социальной ответственностью, которая, впрочем «своего не упустит».

Певица, и раньше не упускавшая возможности расслабиться в мужской компании, после своего развода чуть ли не каждый день стала искать утешения в объятиях артистов из разных танцевальных групп. Причем статус одинокой «звезды» позволяет ей выбирать посмазливее и помоложе.

И вот на этом фоне из уст Ани Лорак вдруг вылетают откровения в стиле #metoo – движения, призывающего женщин во всем мире предавать огласке факты пережитых ими сексуальных домогательств . Правда, движение это в последнее время все чаще напоминает тихий террор, жертвами которого стали уже многие известные мужчины на Западе – продюсеры, режиссеры, бизнесмены. В исполнении же Лорак эта «песня» прозвучала примерно как «пчелы против мёда». Неудивительно поэтому, что многие коллеги по сцене заподозрили в демарше певицы корыстный подтекст.

В частности, Лолита Милявская деликатно заметила, что «порой женщины ищут непристойности там, где не нужно их искать», Светлана Лобода заявила более резко: «Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов», а критик Сергей Соседов уверен, что за выступлением Лорак «стоят некие силы»

Понятно, что такие силы в российском шоу-бизнесе есть. Денег из-за пандемии стало намного меньше, чем год-два назад, и приходится толкаться локтями . Одну из самых заметных группировок в кулуарах называют «голубой», имея в виду сексуальную ориентацию её участников – Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и других. Интриги и шантаж в исполнении участников этой группы давно стали обычным делом, и вполне возможно, что скандальное выступление Ани Лорак было тщательно срежиссировано . Ну, а от лишней копейки, так же, как и от взаимовыгодного «полового сотрудничества» , украинская певица никогда не отказывалась.

Что же касается движения #metoo – в русском переводе «я тоже», или украинском «я також» – выступление Ани Лорак, похоже, окончательно его дискредитировало. Когда на сцену выходят «жертвы» с такой репутацией, доверия к остальным «пострадавшим от харрасмента» явно не прибавляется.



