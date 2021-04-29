В РФ задержали шестнадцать украинствующих радикалов

"В городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества "М.К.У.", -- утверждают в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По словам спецслужбы, задержанные причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий и вооружённых нападений на граждан.

При обысках были изъяты холодное оружие и видеоотчёты о проведенных насильственных акциях, которые отправлялись главарю "М.К.У." Краснову Е.С., находящемуся на Украине.

Предположительно, вовлечение новых участников в группу велось поэтапно: вначале Краснов предлагал нанести экстремистские надписи на здания, затем -- избить бездомного или представителя одной из молодёжных субкультур.

Например, в переписке в соцсетях он склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам. С учётом психического заболевания Нарзяева в январе Мособлсуд отправил его на принудительное лечение.

Кроме того, по данным СКР, в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." - несовершеннолетний житель Тамбовской области, планировавший устроить взрыв в общежитии учебного заведения Тамбова.



