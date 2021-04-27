 

Евросоюз заплатит, чтобы избавиться от мигрантов

 

Еврокомиссия представила первую стратегию Евросоюза по содействию добровольному возвращению мигрантов в страны происхождения:

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, среди предполагаемых мер -- в частности, "предоставление раннего, индивидуального и эффективного консультирования по вопросам возвращения мигрантов с учётом индивидуальных обстоятельств, потребностей детей и уязвимых групп, а также поддержки после возвращения, что повышает их шансы на успешную и устойчивую реинтеграцию в родные общины". 

Кроме того, в рамках стратегии Евросоюз намерен усилить сотрудничество по миграции со странами-партнёрами:

"Сотрудничество в области добровольного возвращения и реинтеграции является ключевым аспектом миграционных партнёрств, которые ЕС будет укреплять в рамках нового Пакта о миграции и убежище. ЕС будет поддерживать ответственность за процессы реинтеграции в странах-партнёрах путём наращивания потенциала, предоставления персонала с необходимыми навыками или поддержки структур управления для удовлетворения конкретных экономических, социальных потребностей тех, кто вернётся домой".
 

Евросоюз пытается решить проблему мигрантов с 2015 года. Тогда в страны ЕС прибыли свыше 1,8 млн нелегальных мигрантов. Этот поток сократился лишь благодаря сделке с Турцией, которая закрыла границы для мигрантов. Взамен Брюссель пообещал Анкаре предоставить безвизовый режим, ускорить переговоры о членстве и выделить помощь €6 млрд на обустройство мигрантов, но так и не выполнил обещанного.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Противники миграции и Евросоюза победили на выборах в Швейцарии
» Литовский МИД отказывается от переговоров с Россией на тему возвращения на родину пятерых российских детей-сирот
» Еврокомиссия потребовала отменить роуминг в странах ЕС
» Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о выдворении мигрантов, нарушающих ПДД
» Минтруд: России по прежнему нужны гастарбайтеры
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Франция и \

Франция и "несистемный террор"

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

На русской земле проложили мы след.

На русской земле проложили мы след.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Наци в Германии

Наци в Германии

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Речевые навыки британских детей ухудшились на фоне "самоизоляции" и масочного режима

  • 22:55
  • 186

Двадцать генералов призвали Макрона спасти Францию

  • 22:27
  • 204
Франция и \

Франция и "несистемный террор"

Вице-премьер Хуснуллин предложил укрупнить регионы

  • 19:38
  • 241

Евросоюз заплатит, чтобы избавиться от мигрантов

  • 19:29
  • 225
Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru