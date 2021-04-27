Евросоюз заплатит, чтобы избавиться от мигрантов

Еврокомиссия представила первую стратегию Евросоюза по содействию добровольному возвращению мигрантов в страны происхождения:

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, среди предполагаемых мер -- в частности, "предоставление раннего, индивидуального и эффективного консультирования по вопросам возвращения мигрантов с учётом индивидуальных обстоятельств, потребностей детей и уязвимых групп, а также поддержки после возвращения, что повышает их шансы на успешную и устойчивую реинтеграцию в родные общины".

Кроме того, в рамках стратегии Евросоюз намерен усилить сотрудничество по миграции со странами-партнёрами:

"Сотрудничество в области добровольного возвращения и реинтеграции является ключевым аспектом миграционных партнёрств, которые ЕС будет укреплять в рамках нового Пакта о миграции и убежище. ЕС будет поддерживать ответственность за процессы реинтеграции в странах-партнёрах путём наращивания потенциала, предоставления персонала с необходимыми навыками или поддержки структур управления для удовлетворения конкретных экономических, социальных потребностей тех, кто вернётся домой".

Евросоюз пытается решить проблему мигрантов с 2015 года. Тогда в страны ЕС прибыли свыше 1,8 млн нелегальных мигрантов. Этот поток сократился лишь благодаря сделке с Турцией, которая закрыла границы для мигрантов. Взамен Брюссель пообещал Анкаре предоставить безвизовый режим, ускорить переговоры о членстве и выделить помощь €6 млрд на обустройство мигрантов, но так и не выполнил обещанного.

