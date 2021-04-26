UCF требует через кипрский суд $100 млн от «Холодильник.Ру»

В начале апреля 2021 года компания UCF Invest Limited совместно с UCF Partners Limited обратилась в кипрский суд с иском к ООО «Эдил-Импорт» (оператору крупнейшего российского интернет-магазина бытовой техники «Холодильник.Ру») и его экс-генеральному директору Валерию Ковалеву. UCF – миноритарный акционер «Холодильник.ру – заявляет о своем фактическом отстранении от участия в управлении компании и снижении акционерной стоимости. В иске также заявлено требование о взыскании сумм репутационного урона, причиненной клеветой в СМИ, которая распространялась по указанию Ковалева. Общий ущерб по оценке истца составляет 100 млн долларов.





В 2013 году компания Kempolia Investments Limited, одним из акционеров которой выступала компания UCF, инвестировала 10 млн долл. в предпродажную подготовку «Холодильник.ру», получив за это 10% доли компании и дополнительный агентский контракт на ее продажу с возможностью получения агентской комиссии около 20 млн долл.





Однако, согласно иску, Ковалев, вскоре после получения денег от Kempolia, через фиктивные договоры займов и покупки несуществующих услуг вывел из компании средства инвесторов, а затем и собственные, заместив их заемными, полученными от Сбербанка. Затем из компании были выведены основные активы — домены, товарные знаки и контракты с ключевыми поставщиками — в другие компании, подконтрольные Ковалеву и оформленные на его сотрудника. Указанное осуществлялось на фоне отстранения UCF от участия в управлении «Холодильник.ру». Истец предлагает рассматривать это как «рейдерский захват».





Сам Валерий Ковалев отрицает факт получения иска. Более того, на запрос ТАСС он сообщил, что UCF никогда не была миноритарным акционером ни «Холодильник.ру», ни структур, владеющих ретейлером. «Ни у "Холодильника.ру", ни у Gelance (кипрский владелец "Холодильника.ру") такого учредителя нет. Никогда UCF не принимал участия в операционной деятельности "Холодильник.ру или его владельцев», — сказал он.





Представитель UCF заявил редакции, что, помимо прочих доказательств участия UCF в «Эдиле», доводы иска подтверждаются отдельными сообщениями из email-переписки представителей «Холодильник.ру» Ковалева и Еременко с Андреем Тарасовым, предправления банка Центрокредит, которая была получена российскими правоохранительными органами в ходе проведения проверки.





В переписке Ковалев и его коллеги в деталях описывают способы нелегального вывода из компании более трех млрд руб. и основных активов (домены и товарные знаки) с последующей заменой их кредитами Сбербанка. В операциях участвовали кипрский провайдер Vasiliadis и российский банк Центрокредит.





Также одним из доказательств со стороны истца неправомерных действий Ковалева как бывшего гендиректора «Холодильник.ру» стал отчет Ernst & Young , сообщил редакции представитель UCF. В нем указаны суммы, предназначавшиеся на подкуп правоохранительных органов и руководства поставщиков, таких как Elecrolux, и на другие незаконные операции, повлекшие упущенную выгоду миноритария. Достоверность отчета E&Y подтвердил сам Ковалев, обозначая эти данные как «утечку» в e-mail переписке.





Помимо проведения незаконных финансовых операций руководством «Холодильник.ру», сторона истца утверждает о давлении на представителя миноритарного участника, компании UCF - Юрия Истомина и членов его семьи, через СМИ (редакция выяснила, что Истомин является супругом Эллы Стюарт, главного управляющего директора рекламной группы BBDO). В предоставленной истцом переписке Ковалев обсуждает размещение материалов в медиа об Истомине, ставя следующую задачу: тот «должен быть осужден с посадкой или на край просто осужден». В письмах указаны расходы на «черный пиар» и обсуждаются подробности «криминализации» биографии Истомина. Часть материалов в СМИ с обозначенными Ковалевым деталями и стилистикой были опубликованы , и Истомин оценивает это как нанесение ему репутационного урона.





Согласно иску, подлинность всей полученной переписки со стороны «Холодильник.ру» доказала компания Group-IB, которая специализируется на расследовании международных киберпреступлений. Представитель онлайн-ретейлера Михаил Зак в марте 2021 года просил о возбуждении уголовного дела из-за наличия, по его мнению, процессуальных нарушений, связанных с получением UCF переписки. Однако законность получения переписки подтвердила прокуратура ЮВАО , которая является надзирающим органом по отношению к лицам, проводившим проверку и получившим доступ к почте.





Комментарий юриста:





«Размер претензий от UCF на Кипре к holodilnik.ru действительно является значительным, и точная сумма ущерба будет определяться судом исходя из объема доказательств, которыми будет суд располагать», – комментирует член Адвокатской палаты Москвы Илья Лебедев, специализирующийся на кипрском праве. Кроме того, по словам Лебедева, в кипрской юрисдикции допустимо взыскание так называемых «штрафных убытков» (punitive damages), когда суд может присудить к взысканию с ответчика штрафов, превышающих размер фактически понесённых финансовых потерь истца, если суд усмотрит «шокирующе недобросовестные действия» на стороне ответчиков.

«Пару лет назад, как я помню из публичных источников, компания UCF в российской юрисдикции уже взыскала с ООО Эдил, работающего под брендом holodilnik.ru, более 200 млн. руб компенсации за нарушение авторских прав, что в российских реалиях более чем значительный объём взыскания. Это говорит о высокой квалификации юристов UCF, и я предполагаю, что они увидели достаточные основания для подачи нового иска на Кипре», – заключил Лебедев.



