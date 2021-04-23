Депутатов харьковского горсовета обвинили в выступлениях на русском языке

Секретарь и ряд депутатов Харьковского городского совета обвиняются в том, что систематически нарушают языковое законодательство Украины, выступая на русском языке. За это их могут лишить депутатских мандатов, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень:

"21 апреля 2021 года состоялось очередное пленарное заседание сессии Харьковского городского совета, на котором было зафиксировано нарушение языкового закона секретарем Харьковского горсовета, рядом депутатов и должностных лиц исполкома городского совета. Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство... В связи с этим мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу".

Кремень сообщил, что по этому поводу к нему поступила жалоба, не сказав, от кого, но пообещал, что она "не останется без внимания". Из-за нарушений со стороны депутатов ранее уполномоченным уже предпринимались некие меры "государственного контроля". За выступление на русском языке в начале марта был исключён из фракции партии "Европейская солидарность" в Харьковском областном совете депутат Александр Дорошенко.