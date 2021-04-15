 

Следственный комитет советует не перезванивать автоматически по входящим номерам

В связи с ростом телефонных мошенничеств Следственный комитет России советует не перезванивать по входящим телефонным номерам, поскольку они могут быть подменены (отображаться некорректно). В случае возникновения сомнений номера необходимо уточнять и набирать вручную.
 
Если мошенники требуют в ходе звонка явиться по определенному адресу, следует иметь в виду, что сотрудники правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, "производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой". А любые предложения о содействии правоохранительным органам путём перечисления денежных средств на указанные собеседником счета или с целью обезопасить сбережения от действий третьих лиц -- явный признак мошенничества, о чём необходимо сообщить в правоохранительные органы. Например, на телефон доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на приём входящих вызовов).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Следственный комитет "проверил" бары Петербурга, которые не хотели закрываться
» Следственный комитет собирается снять у всех россиян отпечатки пальцев
» Фигуранты «игорного дела» попали под амнистию
» Следственный комитет России начал проверку действий должностных лиц Зейской и Бурейской ГЭС
» СКР ходатайствует о лишении депутата-единоросса В.Булавинова неприкосновенности
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Наци в Германии

Наци в Германии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

Две концепции будущего России

Две концепции будущего России

Америка между системным расизмом и культурным погромом

Америка между системным расизмом и культурным погромом

\

"Воевать нельзя капитулировать"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Следственный комитет советует не перезванивать автоматически по входящим номерам

  • 19:25
  • 251

Успешно освоившие первый дальневосточный гектар смогут получить и второй

  • 19:06
  • 221

Иран свыше ста раз прерывал матч, чтобы зрители не увидели голые коленки арбитра

  • 17:53
  • 237

Сбербанк немного снизил ставку по льготной ипотеке

  • 17:47
  • 251
Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Низкий уровень физической активности опасен для здоровья

  • 21:20
  • 483
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru