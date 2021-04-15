Следственный комитет советует не перезванивать автоматически по входящим номерам

В связи с ростом телефонных мошенничеств Следственный комитет России советует не перезванивать по входящим телефонным номерам, поскольку они могут быть подменены (отображаться некорректно). В случае возникновения сомнений номера необходимо уточнять и набирать вручную.

Если мошенники требуют в ходе звонка явиться по определенному адресу, следует иметь в виду, что сотрудники правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, "производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой". А любые предложения о содействии правоохранительным органам путём перечисления денежных средств на указанные собеседником счета или с целью обезопасить сбережения от действий третьих лиц -- явный признак мошенничества, о чём необходимо сообщить в правоохранительные органы. Например, на телефон доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на приём входящих вызовов).

