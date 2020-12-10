 

Следственный комитет "проверил" бары Петербурга, которые не хотели закрываться

Следственный комитет совершил рейд по барам Петербурга в целях «недопущения массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции, что ставит под угрозу здоровье и жизнь окружающих».
 
В помощь себе следователи взяли сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. 
Этот мощный отряд обнаружил три бара, открытые в нарушение ограничительных мероприятий, которые введены в Петербурге. Заведения не только получили протоколы от полиции, но и лишились документов, электронных носителей информации и других предметов, изъятых как "представляющие интерес для следствия".
 
Следственный комитет подключился к рейдам городских служб через сутки после того, как несколько сотен заведений, которые по новой редакции 121-го постановления не должны работать в новогодние праздники, объявили о том, что продолжат работать.
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