Следственный комитет "проверил" бары Петербурга, которые не хотели закрываться

«недопущения массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции, что ставит под угрозу здоровье и жизнь окружающих». Следственный комитет совершил рейд по барам Петербурга в целях

В помощь себе следователи взяли сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора.

Этот мощный отряд обнаружил три бара, открытые в нарушение ограничительных мероприятий, которые введены в Петербурге. Заведения не только получили протоколы от полиции, но и лишились документов, электронных носителей информации и других предметов, изъятых как "представляющие интерес для следствия".

Следственный комитет подключился к рейдам городских служб через сутки после того, как несколько сотен заведений, которые по новой редакции 121-го постановления не должны работать в новогодние праздники, объявили о том, что продолжат работать.

