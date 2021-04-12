 

Беременных женщин-ИП принуждают делать страховые выплаты

 

Конституционный суд России подтвердил обязанность индивидуальных предпринимательниц совершать страховые выплаты в период отпуска по беременности и родам.

Таково постановление на жалобу индивидуальной предпринимательницы Инны Беловой, которую налоговая инспекция отказалась освободить от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на время отпуска по беременности и родам.

Сперва Арбитражный суд принял решение в её пользу, однако налоговики это решение оспорили.

В заявлении в КС Белова указала, что не согласна платить страховые взносы за период отпуска по беременности и родам, тогда как наёмные работники от этих платежей освобождены.

Но Конституционный суд счёл, что в период отпуска по беременности и родам ИП не находятся в одинаковых с работающими по трудовому договору гражданами обстоятельствах, и подчеркнул, что освобождение ИП от уплаты страховых взносов в период беременности возможно, лишь если они прекратят заниматься бизнесом или "по решению суда в конкретных экстраординарных обстоятельствах". 

"Этот правовой механизм в защиту индивидуальных предпринимательниц также вправе совершенствовать законодатель. Дело заявительницы может быть пересмотрено", - говорится в сообщении КС. 

 


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APN.ru