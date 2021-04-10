От медицинской диктатуры к налоговой демократии

Мир меняется на глазах так стремительно, что не успеваешь понять одно, а оказалось, что произошло ещё несколько событий, важность которых сопоставима с первым полётом человека в космос, а иногда и с полётом прямо в ад.

Это хаос распада или подготовленная трансформация?

На хаос не похоже. Ясно просматривается линия управления процессами. Если хаос, то управляемый. Причем часть решений были заготовлены давным-давно. Огромное их количество выдаются, как заготовки со скоростью «бешеного принтера». Так не может быть, если кто-то обдумывает, что делать дальше: на размышления нужно время. Тут больше похоже на ясно и давно продуманный план, который находится в ходе реализации. Но вот тем, кто принимает решения, как будто всё равно, успели мы понять и правильно реализовать предписанное или нет.

Например, вы, как обычно, вышли из дома или решили побегать, а вас за это оштрафовали. Это как-то странно, да? Но так было в прошлом году. Как и необходимость носить маски и пр. Невозможно перестроить свои привычки, психику в один момент.

Но есть один довольно надёжный способ заставить вас изменить привычки и правила. Это – страх. Если человека напугать, он станет выполнять всё, что ему скажут. Это и было сделано.

Нас напугали. Нам показали много негативной информации – значительная часть её была подвергнута разоблачению, а часть разоблачается до сих пор, но эти разоблачения и критика не доходят до широкого зрителя. И подавляющая часть людей испугана так, что слепо выполняет всё, что ей предписано.

Это тоже часть заготовки: случайно или нет, но российские СМИ за десять лет до событий прошлого года оказались под колпаком государства. С тех пор они вообще не обсуждают повестку, которую задаёт государство, – они просто обсуждают её выполнение или невыполнение, но саму повестку не обсуждают. Как будто кто-то извне её диктует, и это – непререкаемая данность… Это было сделано в районе 2012 года (новый президентский срок), когда все основные СМИ заключили договоры с органами власти и потеряли независимость.

Как бы случайно и не в связи с этим, но за семь лет до этого (2005) ВОЗ приняла Международные медико-санитарные правила, согласно которым государства-члены обязаны выполнять временные рекомендации ВОЗ во время чрезвычайных ситуаций международного значения.

Случайно или нет, но за месяц до пандемии свиного гриппа в 2009 году понятие «пандемия» было изменено, и через год комиссия ПАСЕ высказалась очень критично об этом, обвинив ВОЗ во влиянии большой фармы на объявление пандемии.

А спустя несколько лет ВОЗ как бы случайно стала всё больше финансироваться частными компаниями, хотя это, вроде бы, международный орган межгосударственного управления и координации, и частные интересы не должны влиять на между и внутригосударственные отношения, но влияют сильно…

И всё это совсем интересно, если знать, что согласно Уставу ВОЗ по соглашению с членами ВОЗ Генеральный директор или его представитель может устанавливать процедуру, позволяющую ему иметь непосредственный доступ к их различным правительственным учреждениям, особенно к их административным органам здравоохранения и национальным организациям здравоохранения, как правительственным, так и неправительственным.

Понимаете? Это схема прямого внешнего управления государствами с участием интересов в этом частного капитала!

Чтобы придать ей легитимность не хватало маленькой детали: пандемии или того, что будет ею казаться, но сразу во всём мире и устойчиво, а не так, как в 2009 году.

Координатором этих правил в России является Роспотребнадзор. Это заметно даже по его бездумному поведению, тоже навязанному снаружи.

Итак, изменения в правовых системах, проведение ряда учений накануне пандемии, выпуск Всемирным банком и ВОЗ «пандемических облигаций» в 2017 году, в России издание ГОСТов, ТУ по маскам и пр. накануне – ясно указывает на давнюю подготовку нынешних перемен. Несоответствие актуальности этих решений реальности очевидна. Так, невозможно понять, зачем ковид был внесён в перечень опасных заболеваний 31 января 2020 года. Просто – зачем? В этом перечне нет ни одного ОРВИ и гриппа – даже свиного. Зато есть чума, туберкулёз, сибирская язва и пр. Зачем в ГОСТе по медицинским маскам, принятым переводом с немецкого языка в октябре 2019 года, упоминаются бессимптомные больные, опасные для окружающих. И таких вопросов – десятки.

Но критическое осмысление решений власти и даже информации, когда мы говорим о работе средств массовой информации, фактически отсутствует. Это хорошо видно на примере вопроса, который я задаю всем журналистам, кто обращается ко мне, с осени 2020 года. Каждого из них я спрашиваю: знает ли он, сколько людей заболевают ОРВИ в России в обычный эпидсезон? Ни один не знал. Речь идет о десятках журналистов. Тогда я задавал им следующий вопрос: как так получилось, что они этого не знают: ведь если вы пугаете людей цифрой заболевших каждый день, то вы сами же должны были сравнить… хотя бы для себя. Вы понимаете, насколько отключена критика к официальной информации, что ни один из них этого не сделал? Это страшно. Поэтому в прессе вы не найдёте критичных мнений о решениях властей.

Зачем власти было брать прессу под колпак? Ведь ясно, что свобода слова, хотя бы часть, – основа развития общества, и полное лишение этой возможности (а сейчас полное) означает только одно: власть нашла иной способ развития, и никакая свобода слова ей для этого не нужна. Почему? Ну, например, потому что она знает что-то такое, чего остальные не знают.

Варианты любые: к Земле несётся ужасный метеорит, или вот-вот взорвется стратовулкан, или инопланетяне решили устроить тут драку за то, чтобы высосать из нас энергию.

Однако есть более понятные причины, о которых даже предупреждали. Например, рынки на Земле поделены и не могут больше распространяться вширь, а значит прежние способы регулирования – рыночные -- перестают работать. А это такие способы, которые включают в себя наши свободы. Две тысячи лет римского права приучили нас к тому, что можно торговаться. Битва за свободы стоила людям огромного количества крови, мы знаем о сотнях революций и восстаний, тысячах митингов и протестов. Люди добились многого, и вдруг раз – всем сидеть и бояться, у нас пандемия. И много чего нельзя -- огромный шаг назад в правах.

Конечно, система римского частного права совсем не идеальна. Ведь это «моё право против всех». Такое право могло возникнуть только там, где «моё право» было столь существенным, что требовало особого к себе отношения, особого регулирования. Понятно, что таким правом обладали, прежде всего, очень богатые люди, разжиревшие на колониальной политике Римской Империи. Это право даже противостоит административному праву -- праву властных полномочий, праву императора (президента, законодательной власти): он не мог просто так что-то там отобрать, например. И в ходе освобождения от власти феодалов, монархов, церкви капиталисты использовали лозунги «Свобода! Равенство! Братство!» для того, чтобы освободиться от власти указанных институтов. То, что именно народ добывал им эту свободу, – было удобно капиталистам: совпадение интересов до поры до времени. А потом свободы, хотя и стало у людей побольше, но зависимость от людей с деньгами оказалась почти такой же, как раньше от феодалов. А по факту даже и больше: капиталисты теперь печатают деньги для всех, даже для государств, и во многим выполняют функции государства. Получается капиталист с властными полномочиями.

Это очень логично, что произошло слияние – ведь капиталисты настолько зачищали властные институты, что теперь оказались с нами, с народом один на один – и за царя, и за Бога, и за суд. То есть пришла пора им отвечать за всё, хотя они этого могут не понимать пока. Добро пожаловать в реальность.

А теперь добавьте ко всему сказанному, например, такое предположение: учёные открыли секрет бессмертия или существенного продолжения жизни. Чтобы вы делали, если бы имели эту технологию и власть в масштабах Земли? Вы знаете, что рано или поздно эта технология вырвется из ваших рук, станет достоянием всех людей, и что тогда? Бессмертные миллиарды людей будут плодиться? Это значит, что через сорок лет количество жителей на планете увеличится в несколько раз. А что они будут делать? Где взять столько работы и ресурсов? А вы уже имеете технологии, которые могут полностью заменять людей. И они будут дешевле, точнее и эффективнее, чем люди.

И ещё одна проблема: права этих людей стоят реальных денег. Они хотят есть, жить, учиться, лечиться и пр. За чей счёт? Да, как бы получается во многом, что уже за ваш – своих-то денег у них мало, их труд мало кому нужен, по большому счёту. А вот технологии не требуют столько еды, лечения и образования, и их можно легко отключить и снова включить.

Торг и даже драка за права, а часто и за жизнь сейчас обострились во всём капиталистическом мире. В этом смысле этот мир не может быть социальным. Динамика отвоёвывания прав там неизбежно сменяется диктатурой – сколько раз такое было. Сейчас мы имеем именно такой период.

Если население напугать, то можно существенно улучшить управление людьми и существенно снизить уровень их прав. По правам европейцев вообще нанесён колоссальный удар. И это тоже часть перераспределения ресурсов.

В конечном счёте вопрос состоит в том, кто в будущем станет определять, в чьих интересах распределяются ресурсы. Либо это будет происходить в интересах узкой группы лиц, либо в интересах общества в целом.

Конечно, олигархи сами хотят принимать решения о будущем мира. Ну, хочется им принять какое-нибудь решение, почувствовать себя настоящими, так сказать, хозяевами, или даже так: надо же что-то делать, пока ситуация не сделала их.

Да, такая угроза тоже имеется. Имя ей «социализм». Пока олигархи думают над тем, как прибрать всё к своим рукам, идея социализма стоит у них поперёк горла, показывая всему миру, что есть другое решение будущего.

Совершенно ясно, что во всём этом переплетении нельзя просто прийти к людям и сказать: слушайте, мы подумали, что вам нужно мировое правительство, мы или наши ставленники будем управлять вами, теперь вы будете делать всё, что мы вам скажем: будете меньше рожать, меньше учиться, лечиться, дышать и т.п. – это ведь очень дорого и не нужно.





Нужно было найти форму, через которую всё это можно было сделать законно. Практически единственным способом осуществить задуманное была возможность использовать право на охрану здоровья, как противовес всем остальным правам, как лазейку в любой правовой системе.

Соответственно, для этого была имитирована серьёзная угроза для здоровья и жизни людей. И под предлогом заботы о людях были ограничены их права. Это -- модель государства-няни, берущего на себя решение обо всех действиях ребенка. Оно указывает ему, что можно и чего нельзя. С одной стороны, заботливая няня, а с другой – полицейский, наказывающий за нарушение установленного порядка – полицейское государство.

На самом деле, в нынешнем виде это не что иное, как медицинская диктатура. Проблема таких способов управления состоит в том, что решения властей в этой системе очень грубы, потому что они не учитывают массу нюансов и пожеланий самого опекаемого: «няня знает лучше»! И поэтому не отвечают интересам огромного количества людей, а значит -- неустойчивы.

Таких примеров огромное число.

Например, многие знают, что мы подали в Верховный Суд России иски об отмене обязательного ношения масок и о том, чтобы вывести ковид из перечня заболеваний, опасных для окружающих. Истцов больше полутора тысяч, и такое происходит впервые в России.

С чем спорю я, хотя другие истцы могут иметь и некоторые свои представления? Я спорю с тем, что все граждане обязаны носить маски, потому что имеются противопоказания – для детей, психически нездоровых, людей с заболеваниями лёгких, сердца и пр.. Вот они – нюансы, выпадающие из-под регулирования. Более того, здоровым людям маски не только не нужны, но могут быть опасны. Учитывая, что маски могут вызывать пневмонии и пневмониты, – картина заболевания ковидом до смешения похожа на заболевания от ношения масок. Строго говоря, маска нужна только больному человеку, которому зачем-то надо пойти в людное место (а вообще он должен быть дома или в больнице) и тому, кто с больным общается. И это следует из рекомендаций ВОЗ. Но оказывается, как это следует из отзыва в суде, Роспотребнадзор не читал действующих рекомендаций ВОЗ. В отзыве он сослался на уже отменённые, июньские рекомендации, а действуют декабрьские.

И вот вместо того, чтобы выработать такие рекомендации, - хотя бы почитать их, - Роспотребнадзор заставляет всех надеть в обязательном порядке (или отшлёпаю!) даже не одну, а две маски – гигиеническую и медицинскую. Ну, это, слава Богу, только по документам, которые он принял, но сам, видимо, документами их не считает, а потому две маски от нас не требуют, но в нормативных актах они есть… обе. Что это, если не грубое регулирование вопроса, который требует деликатности и точности, как хирург во время операции? Цена вопроса -- те же жизни.

То же самое с дистанционным образованием, которое было принято без учёта влияния на здоровье детей (тут же поползла близорукость), то же самое с вакцинацией, которую и вакцинацией назвать нельзя, потому что вакцинирующий эффект ещё не доказан: третья фаза исследований не завершена; также с применением новых способов лечения и лекарств.

И знаете, что? Эта паника может быть вечной. Дело в том, что угроза заболевания, "бессимптомные больные", которые поставлены во главу панической атаки, есть всегда.

И уже пишутся законы и нормативные акты со словами «в связи с угрозой заболевания». Но ограничивать права на всякий случай – это тупик. Контрдовод тут очень простой, который обрекает всю эту игру на поражение: уровень прав, достигнутый человечеством, был достигнут в условиях существования таких вот постоянных угроз и даже реальности.

А сейчас у нормальных людей есть отвратительное чувство того, что вся их жизнь может быть перевёрнута, потому что кто-то где-то решил изменить мир так, как надо ему, а не нам.

Но я думаю, что 70 лет социализма были показаны человечеству не зря -- как опытный образец общества будущего, следующей эпохи, следующих двух тысяч лет истории. Поэтому так спешат капиталисты: ведь имеются и объективные законы – развития рынков, истории, социума.

Возможно, не всё будет принято из социализма, но ясно, что крупные производства, добывающие отрасли, энергетика, здравоохранение, наука, новые технологии, образование должны быть государственными и действовать в интересах всех людей. При этом никто не мешает мелкому бизнесу – торговле, общепиту, лёгкой промышленности -- быть в частных руках. Так было даже в СССР. Для этого нужно возвращать Госплан.

И на этом фоне можно организовать налоговую демократию, когда каждый платит свои налоги туда, куда считает нужным. Сначала маленькую долю процента на уровне муниципалитета, потом на уровне региона, потом полностью -- чтобы научиться. Выигрывает в конкурсе тот конкурсант, который получил больше голосов, а не денег. Так осуществляется народное волеизъявление: прямым голосованием деньгами. Такие элементы могут дополнять образ возможного будущего, который сейчас ищут очень многие люди.

Наша же задача -- противопоставить нарастающей диктатуре узкой группы лиц свой образ будущего общества. Возможно, что, оказавшись разочарованными в своих формациях, западные люди тоже поймут, что опыт социализма даёт возможность спокойно работать общиной, коллективом -- в интересах друг друга, а не исключительно для себя.

И правовая конструкция должна выглядеть так: моё право в интересах всех людей, включая меня самого.

Автор: президент «Лиги пациентов», эксперт РАН и Правительства РФ Александр Саверский.