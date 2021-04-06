 

Зеленский: "НАТО -- единственный путь к завершению войны на Донбассе"

 

Президент Владимир Зеленский заявил в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что членство в НАТО представляется ему единственным способом "остановить Россию":

"Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России".

Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению" и призвал усиливать военное присутствие в черноморском регионе.

По его мнению, "такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и мешает торговому судоходству".


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APN.ru