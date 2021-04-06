Зеленский: "НАТО -- единственный путь к завершению войны на Донбассе"

Президент Владимир Зеленский заявил в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что членство в НАТО представляется ему единственным способом "остановить Россию":
Зеленский проинформировал генсека НАТО о "стягивании Россией войск к украинским границам и повышении уровня их готовности к наступлению" и призвал усиливать военное присутствие в черноморском регионе.
По его мнению, "такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и мешает торговому судоходству".