Киев считает совместные учения с НАТО фактором сдерживания России

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец заявил, что совместные учения и воздушные патрули с НАТО могут стать фактором сдерживания концентрации российских войск у границ Украины. По его мнению, совместные учения вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность вместе с авиацией НАТО патрулировать воздушное пространство страны помогут стабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе.

Машовец подчеркнул важность политической реакции руководства НАТО на действия России. Он заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе, сказав, что противостоящие украинским военным силы с начала года "более 570 раз нарушили режим тишины, еженедельно поступают сообщения о потерях среди украинских военнослужащих", и обвинил РФ в том, что она "не соблюдает международные договоренности и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трёхсторонней контактной группы и в "нормандском формате".

В ДНР регулярно сообщают об агрессии со стороны Киева.