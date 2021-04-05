 

У моря Лаптевых нашли потенциал на нефть и газ, как в Западной Сибири

 

В 2020 году "Росгеология" обнаружила на шельфе моря Лаптевых крупный осадочный чехол с потенциалом на углеводороды, мощность которого сравнима с нефтегазовыми провинциями в Западной Сибири. Глава "Росгеологии" Сергей Горьков сказал

"В прошлом году "Росгеология" осуществляла в Арктике сейсморазведку в рамках работ по определению внешних границ континентального шельфа РФ. В результате этих работ мы обнаружили очень крупный осадочный чехол мощностью порядка 10-12 км в море Лаптевых. То есть мы нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа. Его нужно дальше изучать. Обнаруженный осадочный чехол настолько мощный, что подобный можно встретить только в Западной Сибири. Это уникальное геологическое событие, с точки зрения понимания арктической геологии – это настоящий переворот... Мы предлагаем, что этот регион необходимо дальше изучать, нужно сделать сейсмику большей плотности. Роснедра поддерживают эту нашу позицию. Но тут вопрос, в какой цикл мы попадём, потому что возможность для проведения подобных работ в Арктике очень ограничена – всего полтора месяца летом. Мы готовы сделать эту работу уже в этом году".


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APN.ru