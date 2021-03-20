 

Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите прав женщин

 

Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин (Стамбульской конвенции). Ранее представители Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, заявляли о необходимости пересмотра документа, поскольку, по их мнению, он поощряет разводы, продвигает культуру ЛГБТ и противоречит ценностям Турции.

Конвенция была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, и Турция тогда стала первой страной, ратифицировавшей документ. 

Страны, ратифицировавшие Стамбульскую конвенцию, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим женщинам. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за акты физического, сексуального или психологического насилия между бывшими или нынешними супругами и партнёрами. 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украина заявила о приостановлении ряда статей Европейской конвенции по правам человека на территории Донбаса
» Турция пойдет на переговоры с Европой
» Лавров недоволен Латвией
» Русские лишены прав человека
» Путин ратифицировал Венскую конвенцию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Церковь Англии вводит тридцатипроцентную квоту для цветных священников

  • 22:49
  • 350

Ветер трижды помешал Байдену взойти по трапу самолёта

  • 22:24
  • 348

По всей Европе прошли массовые выступления против ковид-ограничений

  • 21:28
  • 434

Мультфильм "Маша и медведь" вошёл в тройку любимцев в Европе, Африке и на Ближнем Востоке

  • 20:13
  • 372

Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите прав женщин

  • 20:04
  • 367

Рада не смогла отказаться от московского времени, но освободила от ответственности производителей вакцин

  • 22:15
  • 595
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru