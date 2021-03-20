Турция вышла из Стамбульской конвенции о защите прав женщин

Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин (Стамбульской конвенции). Ранее представители Партии справедливости и развития, возглавляемой Эрдоганом, заявляли о необходимости пересмотра документа, поскольку, по их мнению, он поощряет разводы, продвигает культуру ЛГБТ и противоречит ценностям Турции.

Конвенция была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, и Турция тогда стала первой страной, ратифицировавшей документ.

Страны, ратифицировавшие Стамбульскую конвенцию, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим женщинам. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за акты физического, сексуального или психологического насилия между бывшими или нынешними супругами и партнёрами.







