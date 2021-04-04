Азербайджан и Турция проведут совместные учения

Подразделения войск связи азербайджанской и турецкой армий 6 апреля начнут специальные учения, на которых отработают задачи по организации единой системы обмена информацией, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана:
На учениях, которые продлятся до 8 апреля, военные связисты выйдут в районы выполнения манёвров, где отработают задачи по организации единой системы связи. "Будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развёртыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия".