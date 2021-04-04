 

Азербайджан и Турция проведут совместные учения

 

Подразделения войск связи азербайджанской и турецкой армий 6 апреля начнут специальные учения, на которых отработают задачи по организации единой системы обмена информацией, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана:

"В соответствии с планом, утвержденным президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 6 апреля начнутся совместные тактико-специальные учения войск связи с участием азербайджанских и турецких военнослужащих".

На учениях, которые продлятся до 8 апреля, военные связисты выйдут в районы выполнения манёвров, где отработают задачи по организации единой системы связи. "Будут выполнены задачи по организации взаимодействия войск, развёртыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия".

 


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APN.ru