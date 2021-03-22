Петербургские призывники уклонялись от армии под предлогом самоизоляции

Более 6,5 тысяч человек уклонялись от военной службы в рамках осеннего призыва, в том числе под предлогом самоизоляции, сообщил военный комиссар города Сергей Качковский:

"Призывники отсутствовали по месту регистрации или временного пребывания, находясь на учебе, на работе или за городом. Под предлогом самоизоляции призывники отказывались прибывать на призывные пункты, что создало угрозу невыполнения установленной нормы призыва".

В ходе осеннего призыва районные комиссариаты направили в полицию более 6,5 тысяч обращений для розыска лиц, уклоняющихся от призыва, в итоге была "обеспечена явка более 5 тысяч граждан, из них 1,3 тысячи – сотрудниками полиции".

Всего в комиссии осенью пришли более 19 тысяч петербургских призывников, большинство из них получили отсрочки по учёбе, служить отправили около 3 тысяч человек.