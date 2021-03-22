Петербургские призывники уклонялись от армии под предлогом самоизоляции

Более 6,5 тысяч человек уклонялись от военной службы в рамках осеннего призыва, в том числе под предлогом самоизоляции, сообщил военный комиссар города Сергей Качковский:
В ходе осеннего призыва районные комиссариаты направили в полицию более 6,5 тысяч обращений для розыска лиц, уклоняющихся от призыва, в итоге была "обеспечена явка более 5 тысяч граждан, из них 1,3 тысячи – сотрудниками полиции".
Всего в комиссии осенью пришли более 19 тысяч петербургских призывников, большинство из них получили отсрочки по учёбе, служить отправили около 3 тысяч человек.