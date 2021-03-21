Гитлер не любил евреев. За что?

С раннего детства мне приходилось слышать о том, как Гитлер уничтожал евреев. Слово «Холокост» я услышал гораздо позже. Замечу, что одни люди, узнав некий факт, принимают его как данность, а другие люди спрашивают: «Почему?». Я спрашивал. Ответы обычно были совсем не вразумительны.

Наиболее распространёнными были дурацкие ответы, что у Гитлера был отчим еврей, который бил и обижал бедного ребенка или еще абсурдней - набожный Гитлер мстил за распятие Христа. Пришлось со временем изучить книги по ариософии – эзотерической философии арийства, которую исповедовали нацисты. Общество Туле, мистика, оккультизм, Арманен-Орден, кстати, всё это оказалось очень захватывающим чтением. Я с упоением читал Фабра д’ Оливе об истории человечества, метафизические труды Рене Генона, но моим фаворитом стал безусловно барон Юлиус Эвола.

Очень многие правители в истории обращались к мистике, магии и волшебству. Полагаю, им не давала покоя такая мысль: «Как такое полное ничтожество, как я… могло так высоко взлететь? Наверное, я избран судьбою, роком, провидением». Но, к сожалению, никогда властитель не задумывался о том, что избранники бывают и у Бога, и у Дьявола.

Наконец, через годы я добрался до «Моей борьбы» старика Алоизыча и все встало на свои места. В данный момент времени цитировать эту книгу запрещено, а никто и не собирается. Я попытаюсь своими словами подытожить всё прочитанное, причем предельно ясно и кратко.

Итак, все человечество делится на две группы: основатели культуры и разрушители культуры. Под «культурой» понимаются все цивилизационные достижения. Представители первой группы – «арийцы» - ведут человечество к свету и созиданию, представители второй – евреи – заняты деструкцией и соответственно тянут народы мира к тьме. Собственно всё. Ничего принципиально нового: вся история представлена борьбой этих двух сил. Добра и Зла. Т.е. арийцы и евреи единственные бойцы, которые борются за власть над миром. Остальные народы не в счет. В чем же сила евреев? По мнению нацистов в чистоте крови. Что надо делать арийцам, чтобы победить? Соблюдать чистоту крови, разумеется. Другими словами, битва идет между кровями. У кого чище – тот и победит.

Однако странный антисемитизм получается: евреи противопоставлены арийцам, как равный противник. При этом нацисты беззастенчиво украли у евреев идею избранности, ловко превратив ее в идею превосходства, причем в самой вульгарной, варварской интерпретации – якобы важна только чистота крови.

Дело остается за малым – дать определения предметам дискуссии. А вот тут все и разваливается. Как определить чистоту крови? Все врут о своем происхождении, как водится. А кто такие арийцы? Германцы? Значит не только немцы, а и французы, и англичане, и испанцы, и ломбардцы, и черт еще знает кто. Наконец, кто такие евреи? В иудаизме тот считается евреем, у кого мать еврейка. В нацистской Германии признавался евреем тот, у кого хоть одна бабушка или один дедушка были евреями. Вроде бы все ясно, ан нет – близок локоток, да не укусишь.

К счастью, нашелся человек в лице рейхсмаршала Германа Геринга, который взял ответственность на себя: «Я сам решаю, кто еврей, а кто нет!». Но нельзя же всех подозрительных к Герингу водить на предмет установления еврейства, поэтому в гитлеровской Германии случилась страшная неразбериха с евреями. Например, 20 января 1939 г. Гитлер приказал уволить всех офицеров-евреев, а также всех офицеров, состоявших в браке с еврейками. Но на 10 августа 1940 года только в VII военном округе (Мюнхен) числилось 2269 офицеров-евреев, служивших в вермахте на основании специального разрешения. Во всех же 17 округах количество евреев-офицеров составляло около 16 тысяч человек. (Здесь и далее все цифры взяты из открытых источников).

Поразительно, но за подвиги на военном поприще евреи могли стать полноценными арийцами. Например, только за 1942 год было «ариизировано» 328 евреев-офицеров. Да, идею гиюра нацисты тоже заодно сперли у евреев. Но какова беспощадная борьба за чистоту крови?

Известно, что после прихода Гитлера к власти начались гонения на евреев. Но хитрые евреи довольно быстро смекнули, где для них самое безопасное место. Ну, может и не очень безопасное, но уж точно такое место, где евреи сливались с немцами в единый братский коллектив. Это армия! Вермахт неожиданно оказался самым безопасным местом для евреев в условиях Третьего Рейха. И евреи устремились в армию в массовом порядке.

Проверку на принадлежность к евреям проходили только офицеры. Для нижних чинов было достаточным лишь его собственное заверение, что ни он, ни его жена не являются евреями. Скрыть еврейское происхождение было нетрудно – большинство немецких евреев носило немецкие имена и фамилии, а в немецком паспорте не существовало графы, где писалась национальность, в отличие от серпасто - молоткастого советского паспорта.

Кстати, графа «национальность» в советском паспорте тоже не очень мешала евреям скрывать свое происхождение: по официальным данным в 1989 году в СССР проживало 540 тыс. евреев, а в 2010 в РФ их осталось только 156 тыс. при том, что миллиона два евреев эмигрировало.

Всего по открытым официальным данным в Вермахте служило 150 тысяч евреев. Сколько евреев реально служили в Вермахте не узнает никто и никогда. Вот такой удивительный антисемитизм насаждал у себя в стране старик Алоизыч.

Существуют десятки определений понятию «национальность», как этно -биологические, так и социально – культурные. Мне нравится такое: «Человек принадлежит к той национальности, к какой его относит большинство окружающих».

Полагаю, что на самом деле главные причины гитлеровского антисемитизма лежали в экономической плоскости. В 1933 году евреи Германии владели собственностью на сумму 12 млрд. золотых марок, в то время как общие накопления в сберегательном банке достигали лишь 2 млрд. марок, при ВВП страны в 60 млрд. марок. По многим оценкам евреи контролировали 36% экономики Германии и играли значительную роль в СМИ, искусстве, медицине, торговле, юридической сфере и науке. Подавляющим было влияние евреев в финансовом и банковском деле.

Кого же было грабить Гитлеру, как не евреев? А все эти душещипательные истории о вечной борьбе добра со злом, не более чем дымовая завеса.

Исследуя причины Холокоста, многие раввины говорят сегодня о миссии еврейского народа в истории и культуре человечества. Отказ от этой миссии ведет к чудовищным последствиям. Не еврейское это дело – деньги аккумулировать в количестве много большем, чем требуется для достойной жизни. И не еврейское дело контролировать экономику, финансы, банки и пр. в странах, где евреи проживают в диаспоре. А истинно еврейское дело - не забывать о союзе с Творцом, ибо на все воля Его.















