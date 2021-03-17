 

Госдума в третьем чтении приняла закон об ограничении просветительства

 

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о регулировании просветительской деятельности и о контроле за международным сотрудничеством образовательных организаций. Петицию против принятия этих поправок подписали почти 240 000 человек, против закона выступили Академия и Счётная палата.

Закон вносит в законодательство понятие просветительской деятельности; говорится, что просвещением занимаются органы государственной и муниципальной власти и уполномоченные ими организации, однако физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица также имеют на это право при соблюдении установленных требований. Запрещается разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни при ведении просветительской деятельности, в том числе "посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Также закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены, получая от них соответствующие заключения. Исключение делается только для договоров об обучении иностранных студентов.

Закон должен вступить в силу 1 июня 2021 года. 

Закон был поддержан только депутатами фракции "Единая Россия", представители фракций КПРФ и ЛДПР призвали своих коллег из других фракций отклонить инициативу.



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APN.ru