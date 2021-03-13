Маски и утрата чувства собственной правоты

Одна из самых базовых причин ковидокризиса -- это утрата уважения к белой культуре, в широком смысле. До-рационального уважения. Поясню на примерах. Когда белому человеку говорят "вы должны уважать (или "нам следует уважать") культуру коренных малочисленных народов" или "культуру цветных меньшинств" -- белый человек не задаётся рационализирющими вопросами "кто такие эти коренные народы? почему именно они коренные? по какой причине я должен уважать их культуру, культуры? и почему я вообще-то должен уважать культуру цветных?". Белый человек не задаётся этими вопросами, потому что задаваться ими не следует. Неприлично. Во множестве случаев -- запрещено. Итак: культуру меньшинств -- а в широком смысле и всю не-белую культуру -- следует уважать до-рационально.

Для сравнения: если вы говорите: "Следует уважать культуру русских" -- вы непременно в ответ получите поток рационализирующих вопросов: "А кто такие русские? А что такое культура русских? Это то же самое, что русская культура, или нет? Почему её надо уважать?" И т.д. В широком смысле это касается культуры всех больших белых народов. Но подставьте сюда, вместо русских, например, маори: "А кто такие маори? Почему мы должны уважать культуру маори?" -- вы не услышите нынче такого дискурса.

Думаю, разница в подходах очевидна: в одном случае уважение-до-рацио -- в другом случае "вы сперва докажите".

С началом ковидопроисходящего бедствие приняло катастрофические масштабы, поскольку понимание того, что именно белая европейская культура является этическим эталоном планеты, было давно утрачено. И когда белым людям сказали "вы должны закрывать лицо" -- среди белых не нашлось мощных авторитетов, культурных лидеров, кто ответил бы: "Принудительное закрывание лица противоречит всей нашей культуре свободных людей. Точка." Не было таких! И не было уже такого обычая, чтобы белым было позволено ответить так. Взамен этого людям предложили набор рационализирующих "исследований", похожих на реплики слепых, ощупывающих слона: "Я понял: слон -- это нечто длинное и тонкое". "Я понял: масочки улавливают капли". "Не улавливают, а перенаправляют". "Не одна масочка, а две". И т.д. Бесконечный рационализирующий поток _очень узких_ обоснований: слепые ощупывают слона. При этом административная принудительность масочек была наложена до и поверх всех этих ущербных рационализаций. Почему так могло произойти? Потому что изначально не было мощного, не нуждающегося в рационализации ответа: "Принудительное закрывание лиц противоречит всей нашей культуре свободных людей". И так мы оказались беззащитны.

Обратите внимание: мы не имели и возможности настаивать в рационализирующей плоскости "нет, это вы сперва должны убедительно доказать, что масочки одновременно полезны и совершенно безопасны" -- нет, нет, никто этого не делал. И этой возможности мы не имели тоже потому, что были беззащитны. Можно отрицать это, но в действительности наше право _требовать доказательств_ тоже покоится на изначальном, до-рациональном сознании нашей этической правоты. Большие белые народы утратили эту позицию. И теперь, если согласны считать себя априори неправыми, никто не обязан им ничего доказывать.

...В комментариях Daily Mail часто встречается обида на то, что спокойно можно говорить "британский вариант", но этически неправильно говорить "китайский вирус". Как же так? Почему нас обижать можно, а китайцев нельзя? Да всё потому же. Потому что белые народы утратили априорное чувство собственной правоты, причём не столько на уровне отдельных индивидов, сколько на уровне "выразителей мнений". Если предельно упростить: людям белой, европейской культуры перестало быть жизненно-важно считаться правыми.