Работники завода ДОЗАКЛ требуют расследования причин пожара на предприятии

Работники сгоревшего в марте прошлого года подмосковного завода ДОЗАКЛ обеспокоены затягиванием расследования причин пожара, оставившего их без работы. Для выяснения причин неспешного хода расследования заводчане обратились с запросом в Прокуратуру и Следственный комитет.

«В конце января мы провели собрание трудового коллектива, - рассказывает директор ДОЗАКЛа Валерий Кряжев. – Основным вопросом был ход расследования уголовного дела о пожаре, который погубил главный производственный корпус предприятия. Здание выгорело на площади 33 000 кв. м., что по размеру превышает три футбольных поля. Причиненный пожаром ущерб превысил 4,5 млрд рублей.

В итоге, без источников дохода остались свыше четырехсот семей – жителей Дмитровского района. Центральной компанией предприятия приняты меры по материальной поддержке работников. Им выплачивается заработная плата. Но конечно же, у работников есть горячее желание вернуться на свои рабочие места.

Пожар произошел по причине нарушения руководителями ООО «Первое решение» правил противопожарной безопасности. При этом, они и хозяева организации не желают добровольно возмещать причиненный ущерб, предпринимая попытки вывода своих активов в Эстонию. Снижая тем самым шансы на скорейшее восстановление сгоревшего предприятия.

ДОЗАКЛ был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Однако, сотрудники Следственного комитета уже почти целый год расследуя преступление и имея все основания предъявить виновным лицам обвинения до сих пор не сделали этого.

Мы конечно верим, что сотрудники правоохранительных органов все же доделают свою работу. Появилась надежда, что после принятия решения о передаче уголовного дела для расследования в областной аппарат Следственного комитета, ситуация поменяется к лучшему и права 400 семей жителей Подмосковья будут защищены. Мы уже не говорим о том, что скорейшее окончание расследования поможет вернуть бюджету ежегодные 112 млн рублей уплачиваемых налогов и восстановить высокотехнологичное отечественное предприятие.