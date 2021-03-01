Вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных

Закон о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия вступил в силу с 1 марта, операторы теперь обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.

Автор закона -- член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин -- пояснил, что теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в сети (сайт, соцсеть, мессенджер и так далее) прекратить распространять персональные данные. У администрации ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней. Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе подать в суд: