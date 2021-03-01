 

Вступил в силу закон о запрете распространения персональных данных

 
Закон о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального согласия вступил в силу с 1 марта, операторы теперь обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.

Автор закона -- член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин -- пояснил, что теперь граждане могут потребовать от любого ресурса в сети (сайт, соцсеть, мессенджер и так далее) прекратить распространять персональные данные. У администрации ресурса будет три дня на рассмотрение заявки и принятие решения по ней. Если через три дня ресурс продолжает распространять данные, гражданин вправе подать в суд:

"Отказать в удовлетворении требования могут, только если распространение ваших персональных данных представляет общественную значимость. Например, ваше имя упоминается в журналистской публикации на важную тему или связано с обнародованием материалов резонансного уголовного дела. Но даже в этих случаях у вас все равно остается право на суд, и владельцы ресурса должны будут доказать законность публикации ваших персональных данных в каждом конкретном случае".

Горелкин сказал, что это касается и той информации, которую гражданин сам выложил в публичный доступ:

"Увидели опубликованный скрин вашей открытой страницы в соцсети -- уже можете требовать его удалить. Аналогично с номером телефона, домашним адресом и даже просто вашим лицом. И тот факт, что информация взята из открытого источника, не будет оправданием для её распространителя".
 

При регистрации на любых интернет-ресурсах теперь недостаточно будет галочки под пользовательским соглашением: "Должен быть отдельный вопрос с возможностью прямого ответа на него. Никаких "подразумевается по умолчанию" и прочего юридического камуфляжа".



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APN.ru