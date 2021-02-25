Создатель Википедии Ларри Сэнгер не узнаёт своё детище

Со-основатель и первый главный редактор Википедии Ларри Сэнгер заявил
, что предвзятость Википедии приводит его в уныние. Он признал, что времена, когда Википедия была непредвзятым источником информации, давно прошли (он датирует точку невозврата 2007 годом). Сегодня, по словам Сэнгера, Википедия занимается продвижением левацких идей: "Страницы, посвящённые социализму и коммунизму, содержат 28 000 слов, и всё же там не нашлось места для для геноцидов, которые устраивали социалистические и коммунистические режимы, когда миллионы людей были убиты или заморены голодом". В 2015-м Сэнгер говорил, что Википедия так и не решила проблему попадания под власть толпы, в 2020-м снова настаивал, что она утратила нейтральность. В том числе он привёл в пример статью о Дональде Трампе -- "последовательно негативную", в то время как статья о Бараке Обаме "не содержит упоминаний о многих широко известных скандалах".