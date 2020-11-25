В возрасте 60 лет от сердечного приступа умер Диего Марадона
- 25.11.2020, 19:56,
- Новости
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Знаменитый футболист Диего Марадона умер
сегодня у себя дома от сердечного приступа. В начале ноября он попал в больницу, где ему срочно удалили тромб в мозгу. Всего через восемь дней он выписался из больницы и ещё через две недели скончался.
Марадона долго лечился от наркотической зависимости, перенёс операцию на желудке, и в шестьдесят лет он всё ещё продолжал лечиться от алкогольной зависимости. В 2005-м году его лечили по поводу вызванного алкоголем гепатита.
В Аргентине прервали послеполуденный новостной выпуск, чтобы сообщить о смерти Марадоны как о событии, имеющем "мировое значение".