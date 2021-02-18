ФБР начало расследовать смерти, которые скрывались, чтобы не дать козырь Трампу

Администрация штата в своё время отчиталась о чуть более 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях "от последствий коронавирусной инфекции", но этот показатель, как теперь выясняется, был сознательно занижен на 50%, поскольку администрация губернатора-демократа решила, что истинные и весьма высокие показатели смертности могут сыграть на руку бывшему тогда президентом США Дональду Трампу и повысить его шансы на победу на выборах. Трамп в то время как раз писал в Твиттере о больших смертях в домах престарелых.

В свете возникшего скандала губернатор Куомо вынужден был признать допущенную "ошибку", хотя только в том смысле, что власти не проявили должной оперативности при предоставлении запрошенных данных.

В начале апреля 2020 года губернатор Куомо рассказывал на пресс-конференциях, что в своей борьбе с ковидом руководствуется моделью, которую предложил финансируемый Биллом Гейтсом Институт измерения и оценки показателей здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), и прямо благодарил Билла Гейтса. В марте 2020 года IHME уведомил политиков, что больницы переполнятся и не будут справляться с потоком больных; в итоге стариков с выявленным ковидом направляли не в больницы, а в дома престарелых, где они и умирали. Больницы так никогда и не были переполнены, дополнительные мощности, выделенные и сооружённые для борьбы с ковидом, в большинстве штатов простаивали.

Для того, чтобы загнать страну в локдаун, также использовались модели IHME, обещавшие массовую смертность от ковида.