 

ФБР начало расследовать смерти, которые скрывались, чтобы не дать козырь Трампу

 
ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, подозреваемой в сокрытии истинного числа умерших в домах престарелых штата весной и летом прошлого года. 

Администрация штата в своё время отчиталась о чуть более 8,7 тыс. умерших в этих учреждениях "от последствий коронавирусной инфекции", но этот показатель, как теперь выясняется, был сознательно занижен на 50%, поскольку администрация губернатора-демократа решила, что истинные и весьма высокие показатели смертности могут сыграть на руку бывшему тогда президентом США Дональду Трампу и повысить его шансы на победу на выборах. Трамп в то время как раз писал в Твиттере о больших смертях в домах престарелых. 

В свете возникшего скандала губернатор Куомо вынужден был признать допущенную "ошибку", хотя только в том смысле, что власти не проявили должной оперативности при предоставлении запрошенных данных.

 

В начале апреля 2020 года губернатор Куомо рассказывал на пресс-конференциях, что в своей борьбе с ковидом руководствуется моделью, которую предложил финансируемый Биллом Гейтсом Институт измерения и оценки показателей здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), и прямо благодарил Билла Гейтса. В марте 2020 года IHME уведомил политиков, что больницы переполнятся и не будут справляться с потоком больных; в итоге стариков с выявленным ковидом направляли не в больницы, а в дома престарелых, где они и умирали. Больницы так никогда и не были переполнены, дополнительные мощности, выделенные и сооружённые для борьбы с ковидом, в большинстве штатов простаивали. 

Для того, чтобы загнать страну в локдаун, также использовались модели IHME, обещавшие массовую смертность от ковида. 

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