 

Новые страхи российской молодёжи

 

Социологи Уральского федерального университета (Екатеринбург) обнаружили, что у молодёжи до 30 лет появились новые страхи, которые либо отсутствовали до ковида, любо были слабо выражены.

В исследовании, которое социологи провели в конце 2020 года, приняли участие более 1 тыс. человек.

"Самые активно сформировавшиеся страхи связаны со сферой здоровья: 60% опасаются неэффективности системы здравоохранения, 54% боятся заболеть и долго ждать лечения, скорой помощи, результатов обследования". Кроме того, 36% опрошенных "не доверяют врачам" из-за вероятности попасть к неквалифицированному специалисту, 31% респондентов опасается назначений непроверенных методов лечения или новых лекарств, 22% видят риски в вакцинации. 

Подавляющее большинство (88%) опрошенных сообщили об усилении тревожности, более половины респондентов (65,9%) отметили обеспокоенность о состоянии своего здоровья и здоровья родных и близких. 57,2% опрошенных отметили страх за собственное будущее. "Привыкшие контролировать собственную жизнь, (...) молодые люди вынуждены подчиняться условиям, навязанным извне в период пандемии, ограничивать социальные связи и контакты, жестко подчиняться формальным нормам и правилам, выработанным административными структурами". 

 

Менее актуальными для молодёжи оказались страхи, связанные с потерей работы, дохода, друзей (39,7%), контактом с заболевшим человеком (26%), ездой в общественном транспорте (22%), боязнь близко находиться с другими людьми и посещать массовые места и мероприятия (по 14%), ходить в магазины (7%).


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APN.ru