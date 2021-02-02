 

Навальный получил 3,5 года колонии общего режима

 

Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил реальный срок: три с половиной года в исправительной колонии общего режима.

При этом, согласно решению суда, Навальному зачли срок, проведённый под домашним арестом, "день в день".


Представитель управления ФСИН по Москве заявил, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и ему были вынесены пять предупреждений.

Адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова возражали этим доводам. Кобзев отдельно отметил, что его доверитель не пытался скрываться, а инспекция не пыталась выяснить у близких Навального, где он находится. Адвокат подчеркнул, что Навальный не может являться лицом, скрывающимся от контроля, поскольку он уведомил о своём местонахождении.


Суд привлёк внимание дипломатов: в зал пустили представители Европейского союза, посольств Германии, Великобритании, Чехии, Австрии и других европейских дипмиссий, но сотрудники посольства США не получили разрешения на наблюдение за ходом процесса.



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APN.ru