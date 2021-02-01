Россия технологически готова к отключению от глобальной сети, но это "обоюдоострое оружие"

Россия законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

"Технологически для этого всё готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты, но (...) это непросто и этого бы очень не хотелось. Я пока, откровенно сказать, не вижу и признаков этого, потому что, по понятным причинам, это же обоюдоострое оружие".





Медведев отметил, что, "во-первых, это может повлечь, по понятным причинам, определённые действия и с нашей стороны, во-вторых, наши друзья, и истинные, и друзья в кавычках, они всё-таки активно используют интернет, в том числе для того, чтобы доносить собственную позицию; это (отключение России) значит просто отказаться от того, чтобы эту позицию доносить". По его словам, "ключевые права на управление" интернетом находятся в США.





Медведев привёл в пример разговоры о том, что Россию могут отключить от SWIFT:

"Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети... Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу. При этом нужно быть реалистами: очевидно, что, если он даже вступит в силу, это создаст большие проблемы. То есть для того, чтобы его (Рунет) переналадить, потребуется определённое время. Но в принципе автономность работы российского сегмента Сети можно будет восстановить или создать".

Он пояснил, что "в определённый период может быть принят ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы" некоторых социальных сетей.