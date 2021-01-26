В Кремле отказались отвечать на вопрос, кому принадлежит дворец в Геленджике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё раз отверг любые "отношения собственности" президента или его родственников к "объекту в Геленджике", но отказался уточнять, кто же им владеет.

По словам пресс-секретаря, очевидно, что "владельцами являются предприниматели":

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно...

Президент ответил на заданный вопрос. Ответил абсолютно однозначно. Если остаются другие вопросы, то действительно, компетентные ведомства тоже, наверно, так или иначе предоставят информацию. Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность, как вы себе это представляете?"