В РФ растут цены на бензин

Розничные цены на бензин вторую неделю подряд растут на АЗС России.

На неделе 17-24 января топливо дорожало во всех округах России, кроме Дальнего Востока. Наибольший рост наблюдался в Чечне – на 35-50 копеек, в Самарской области – на 13-25 копеек, Ульяновской области – на 33-45 копеек, Ямало-Ненецком автономном округе – на 20-21 копейку, Тыве – на 1,39-1,5 рубля и Томской области – на 23 копейки. В остальных регионах рост был менее 20 копеек.

Цены на зимнее дизтопливо тоже росли, хотя прирост в среднем по регионам не превысил 15 копеек. Сильно подорожало зимнее дизтопливо в Дагестане (на 4 рубля) и ЯНАО (на 84 копейки).

Таким образом, средние цены в России на бензин Аи-92 и Аи-95 на прошлой неделе выросли на 7 копеек – до 44,11 руб./л и 47,44 руб./л соответственно. Стоимость зимнего дизтоплива в среднем подросла на 2 копейки – до 49,02 руб./л.





