Не стоит повторять шаблоны про "глупых детей в политике"

Мне 20 лет, я студент третьего курса в ВШЭ. Я всегда интересовался политикой, а с 2016 года стал участвовать в разных митингах и пикетах. Посетил не меньше пары десятков митингов, из них несколько несогласованных. В том числе акции Алексея Навального 26 марта 2017 года и 12 июня в День России.

Сперва хотел бы высказаться о своих впечатлениях -- тогдашнего шестнадцатилетнего ученика 10-го физико-математического класса хорошей школы в Кунцеве. Сразу скажу, что на тот момент это была первая несогласованная акция, однако на согласованных митингах я уже бывал. Для того чтобы освежить память, я открыл переписку с товарищем (с которым мы ходили на митинг), где между обсуждениями геометрии и протеста можно найти информацию о фильме "Он вам не Димон”. Итак, мы вышли на Театральной и бродили по Тверской, полиция была, но мало задерживала, можно было покричать, сделать красивые фото. Молодой и на фоне полиции! Какая картина! Даже сейчас она кажется вполне эстетичной.

Однако мой товарищ ушёл раньше, а я ушёл позже, когда начали "винтить”, но спокойно ушёл и поехал домой, дальше решать геометрию. Как-никак, через полтора года ЕГЭ. Там, где я фотографировался на фоне полиции, как раз задержали много людей. Помню впечатления: куча людей, никогда не видел таких толп, все радостные и довольные, это же митинг! Какая энергия! Вот она "революция”, завтра будет другая Россия. Людей вышло очень много -- тысяч 20-25 в Москве, из них приличное количество школьников. И сразу были заголовки "Навальный вывел детей” и "Детский крестовый поход Навального”.

Естественно, слышать такое было обидно, такие были впечатления: мне 16 лет, я "Государя” Макиавелли в 11 лет прочитал, а большинство взрослых даже не слышало о таком. Не говоря уж о том, что взрослые смотрят Соловьёва и другие передачи в телевизоре, где "путинская пропаганда”. Молодых было очень много. На девушек моего возраста, кто знал, что я участвовал в митинге, -- это производило впечатление.

А почему, собственно, вышли? Во-первых, молодой человек всегда хочет справедливости. Ну, вот нахапал Медведев, как можно ему это простить? Вполне справедливое чувство. Во-вторых, хочется движухи, новых впечатлений. На митингах всегда происходит "экшн”, да и энергия у митингов очень большая. В-третьих, молодёжь больше смотрит Ютуб и больше прислушивается к местным блогерам (это не что-то плохое, а нормально: практически любой человек любого возраста имеет авторитетов). В-четвёртых, на тот момент выросло поколение, которое, в общем-то, жило в благополучной стране (относительно, конечно, однако если посмотреть с 2000 по 2017, то каких-то критических вещей не происходило: не было дефолта, к сознательному возрасту многие проблемы ушли, в общем, стало можно более свободно мыслить). Эта относительная благополучность сыграла в плюс для протеста, потому что думаешь не только о хлебе насущном, а ещё о каких-то высших ценностях. Это не был протест от нищеты и голода -- это был протест против несправедливости.

Ещё отдельно вспоминаю агитки лоялистких лидеров общественного мнения, которые считали, что молодёжь вышла на улицы, потому что Навальный ей пообещал 10 тысяч евро за задержание. В эти деньги не верил практически никто, никто не выходил из-за них, выходили потому, что "Медведев – вор”. И то, что продвигали эту гадость, – было полит-технологической ошибкой власти, потому что практически все молодые это опровергали и это только вводило в ярость.

Вообще я не рекомендую повторять шаблоны про глупых детей и подобное, а наоборот: хорошо, что школьники и молодёжь неравнодушны к Отечеству, нужно объяснять, почему Навальный плох, как можно участвовать в политике и стоит ли это делать. Не надо убивать в молодёжи запал. Разговоры про глупость молодёжи приведут к радикализации и усилению конфликта "отцов и детей”.

А теперь обратимся к следующему митингу школьников 12 июня 2017 года. Для меня он уже проходил не в качестве "яблочника” (исключён за "русский фашизм”), а в качестве члена более правой партии "Демократической выбор”. Был какой-то исторический фестиваль иностранцев: стояли ладьи викингов, легионеры и центурионы. Сразу на проходе через рамки на этот фестиваль были крики "Путин – вор” и подобные оппозиционно-либеральные лозунги. Потом прошли на этот фестиваль, народ кричал, росгвардейцы что-то блокировали и кого-то винтили. И я разъединился с другими товарищами и девушкой (которая была очень впечатлена после моих рассказов о митингах 26 марта). Стояли росгвардейцы, и я попросил росгвардейца дать мне пройти, он поднял руку, и я прошёл через заслон. Разные бывают ситуации, даже вот такие забавные. После воссоединения с друзьями на нас начали наступать росгвардейцы и стучать в щиты: было страшно, ещё же идут на нас (похоже на плотной строй наступающих легионеров) -- и началась давка. Мы схватились за руки и как-то смогли оттуда выйти в коридор, организованный властью для тех, кто уже намитинговался. Потом протестная волна школьников сошла на нет, и мало людей, которые были тогда, продолжали так же увлекаться политикой, как я.

Почему сошла на нет? Да потому, что смысл неочевиден: сходил раз на митинг, два на митинг, и мало что произошло (рейтинг упал у Медведева, однако вряд ли школьники задумывались об этом), ещё ЕГЭ и подобные вещи -- и молодым надоело. Протесты опять вернулись в более локальный масштаб, и средний возраст участников сильно поднялся.

Но почему лично я разочаровался в Навальном? Для меня как члена национального движения есть ключевые пункты, по которым оцениваю политиков: отношение к Украинскому вопросу, отношение к "многонационалке”, к границам, закрытым для мигрантов из Средней Азии и Закавказья, личная команда и экономические взгляды.

В случае Алексея Навального можно увидеть, что "Крым не бутерброд”, но "Донбасс – Украина”. Более того: я не сомневаюсь, что Россия Навального выдаст беженцев из Украины -- Украине. Многие русские националисты вынуждены бежать из Украины после Майдана, часть осела в Донбассе, часть в основной России, однако какова их будет судьба в случае победы Навального -- мне очевидно.

Борьба с "многонационалкой” при Алексее Навальном тоже вряд ли произойдёт, ведь при расколе элит ему нужно будет на кого-то опираться, рейтинг будет низким, и опять за счёт русских нацмены смогут себе выторговать дополнительные преимущества, как это было в 90-е.

Я верю, что закрытие границ с Узбекистаном и подобными странами -- пожелание самого Алексея Навального, но позволят ли ему обстоятельства это сделать -- непонятно.

Наконец, команда Навального. Владимир Милов: "Бан Трампа – правильно”. Руслан Шаведдинов: "Мимо дома профсоюзов без коктейлей не хожу”. Любовь Соболь постоянно врёт (например, говорит, что не заходила в квартиру к фсбшнику, на видео заходит), бан Трампа тоже поддержала. Леонид Волков: "Я еврейский националист”.

Все эти люди устроят нам такое, что захочется плакать. 282-я используется против них – это "ужасно”. Против русских – "правильно, против русского фашизма”.

Если говорить про экономические взгляды команды Навального – возникают вопросы: то у них экономика рухнет скоро, то фонд национального благосостояния закончится, то надо всем деньги раздать, то пенсионный возраст повысить, то понизить. А самое главное в текущей экономике: Алексей Навальный поддерживает санкции якобы против российской элиты. ГАЗПРОМ, РУСАЛ, РОСНЕФТЬ терпят экономические потери в том числе из-за лоббизма Навального, это негативно отражается на росте ВВП и на зарплатах людей. То есть борьба с Путиным выливается в негативные последствия для русских людей.

Более того, в полит-технологическом плане это работает так, что "Навальный – ставленник Запада”. Зачем он это делает -- непонятно. В общем, Алексей Навальный – не друг национальному движению, ролики середины 2000-х про огнестрельное оружие и "дипломированного националиста” не могут служить оправданием его поддержки.

На митинг 23 января я не пошёл и, скорее, агитировал не идти. Что про него можно сказать? Да, вышло больше молодёжи, чем обычно, однако самое главное -- огромное количество насильственных столкновений. В ленте Тиктока около половины видеороликов были связаны с митингами 23 числа, масштаб и охват агитации был действительно внушительный.

Особенно меня порадовали видеоролики "Не берите с собой паспорт, а берите молоко”. Без паспорта вас скорее задержат для выяснения личности, а второе просто забавно: когда последний раз применяли газ -- я уже забыл. Распространяют такие ролики ребята шестнадцати лет, которые ни разу вообще на митинге не были. Не имею представления, откуда пошла методичка.

Ещё меня заинтересовал один ролик с Украины: в нём молодой человек посоветовал брать экипировку, щиты и дубинки. Интересно, сколько бы этот человек простоял на Манежной площади. Кремль в ответ на подобные ролики начал покупать рекламу у блогеров, и, кажется, привело это к обратным последствиям: всегда видно, когда человек говорит заученный текст, некоторые блогеры не знают, что такое санкции, и высказываются о политике! Смешно.

Ну и напоследок ещё один тикток: девушка в камуфляжной форме рассказывает, что Путин дал разрешение стрелять по людям без повода, кто-то в это верит и в комментариях плачет. 167 тысяч лайков, 6405 комментариев, 9205 репостов. Качественный контент!





Основная аргументация, которую я увидел, – это то, что вы выходите не за Навального, а за себя, за своё будущее, против коррупции. На критику Навального отвечали так: "У нас путинская диктатура, как можно сомневаться в Навальном, не время для грызни”. Заметил у многих настрой "хоть чёрт, но не Путин”, вообще очень низкий уровень оптимизма в российском обществе сейчас, это подтверждается тем, что чуть меньше половины участвовало в акциях впервые.

Сами митинги показались уникальными главным образом из-за насилия. Начнём с насилия со стороны протестующих (вполне вероятно, что большая часть таких -- провокаторы): протестующие тоже стали вставать в строй, отбивать своих, брызгать из баллончиков, даже фсбшную машину разбили и выбили глаз водителю, а к какому-то гаишнику подошёл мужчина и ударил с такой силой, что тот упал, благо, другие протестующие подбежали и подняли.

Это приведёт к негативным следствиям и для национального движения, потому что "Лес рубят – щепки летят”. Митинги и пикеты национальному движению уже не согласовывают – доберутся и до одиночных пикетов. Впрочем, в Москве уже девять месяцев как запрещено проводить согласованные митинги из-за ковида. Хороший вопрос – сколько ещё такое будет.

Насилие со стороны полицейских выражалось в жёстких задержаниях, однако газа, боеприпасов, акустических средств не применялось. Конечно, нескольким людям разбили головы и довольно сильно пнули пожилую женщину, которая вообще только подошла к полицейским, однако в условиях авторитарного режима это не самые жёсткие задержания, особенно сравнивая с лукашенковскими разгонами.



Перспективы для либерального движения после этого митинга кажутся спорными: усилятся репрессии, однако либералы показали себя довольно агрессивными. Вполне возможно, что сложится какая-то боевая организация российских либералов, которые на следующих митингах будут действовать более слаженно. Более пассивных обывателей подобное оттолкнёт, в ближайшие несколько лет лозунг "Полиция с народом” будет смешон для обеих сторон.

А что делать нам? Нам, русскому национальному движению, надо постараться избежать катка репрессий, не становиться лоялистами (в случае революции нас сметут), не становиться либералами и не подыгрывать им: здесь риск репрессий и в том, что мы для либералов нужны были как боевая сила (сейчас такая потребность ниже) и как мясо (такая потребность будет всегда).

У нас тяжёлая ситуация: мало денег, мало ресурсов, однако нужно пытаться лавировать между двумя лагерями, не терять свою идентичность в них и понимать, что русским помогут только русские. Надеяться можно только на себя, особенно в условиях холодной гражданской войны! Никакие Навальные в сильном национальном движении не заинтересованы, абсолютно свободные выборы при Навальном -- это миф. И всегда нужно понимать, кого и зачем менять, и какая польза для нас -- тактическая и стратегическая.