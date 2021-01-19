 

Условие победы: необходимое, но недостаточное

 
Необходимое условие Победы -- отдать ей всего себя, без остатка.
В связи со вчерашним происшествием вокруг Навального решил вспомнить личный опыт достижения побед. Порассуждаю о необходимых (но не достаточных) условиях Победы.
Первый опыт серьёзной Победы был у меня в 3-м классе. Я в то время ходил в лыжную секцию, был физически не слабее большинства остальных своих сверстников-товарищей по секции, но отчего-то был в числе отстающих. И вот настала общегородская гонка на 5 километров, масс-старт, у меня было более сотни соперников.
Я твёрдо решил "выложиться по полной", доказать всем, что я -- не хуже других, кровь стучала в висках, от напряжения голова туманилась, руки и ноги дервенели, но я заставлял себя бежать, я говорил себе: "Ты должен опередить идущего впереди тебя во что бы то ни стало!". Шаг за шагом я стал опережать впереди идущих, одного за другим. В полуобморочном состоянии я финишировал. Попал в десятку лучших. После этого впервые мои товарищи по секции посмотрели на меня с уважением...
Второй случай случился, когда я учился в 9 классе -- я участвовал в районной олимпиаде по химии. Я болел воспалением лёгких, температура была 38,5 градусов, но моя учитель по химии очень просила меня и моих родителей, чтобы я выступил, а они этому не препятствовали. Собрав волю в кулак, я поехал на олимпиаду в другой конец района. Опять кровь стучала в висках, взор туманился, опять в голове звучало: "Решить любой ценой!". Я не слышал и не видел, что происходило вокруг, только мысли били в цель. Я постоянно сверял время: последнюю задачу удалось решить и записать в чистовик буквально за пару минут до окончания отведённого времени. Приехал домой, температура -- 39. Меня положили в больницу. В больнице узнал, что я занял 1 место.
Третий случай -- экзамен за 9 класс по географии. Я не любил географию, она казалась мне скучным предметом. Тянул с подготовкой к экзамену до последнего. Начал подготовку к экзамену только вечером накануне экзамена. Оценил объём учебника, и полноту конспектов, рассчитал скорость просмотра материалов, постоянно сверял по часам скорость, с которой я просматривал учебник. Просидел над учебником всю ночь, закончил только за полчаса до начала экзамена. Сдал на 5.
Всякий раз мне удавалось успешно решить проблему только тогда, когда я правильно рассчитал ресурсы, необходимые для её решения, и в ходе решения всецело отдавался этому делу, не обращая внимание на всё остальное. Если был недостаток ресурсов или решению проблемы отдавался не полностью -- Победа ускользала. Биение крови в висках -- обязательный спутник Победы.
Но это -- когда Победа зависит только от тебя и немногих твоих товарищей.
Печальный опыт был в 2014-м, в ходе Русской Весны. Меня терзали большие сомнения: я не верил, что Путин и компания помогут русским повстанцам в Донбассе. Но мои товарищи поехали на Донбасс, они там сражались, доставляли туда гуманитарную помощь и, насколько могли -- необходимые ресурсы для русских повстанцев. Остаться в стороне, когда решалась судьба русского народа, я -- не мог. Но и всецело отдаться этому -- я тоже не мог, так как всегда ждал удара в спину со стороны Путина. Когда Стрелков занял оборону Славянска -- я решился. Всего себя борьбе я решил не отдавать (опасался предательского удара Путина), но задействовать имевшиеся у меня оперативные ресурсы. В конце весны и летом 2014-го я передал на нужды повстанцев 13,5 тысяч рублей из своего личного кармана, организовал поставку гуманитарной помощи в общей сложности примерно на 100 тысяч рублей. Если бы я не ждал удара Путина в спину -- я бы отдал всего себя, сделал бы, как минимум -- на порядок, больше. Но чувствовал, что если вложусь полностью, и Путин ударит в спину -- будет только хуже. Путин оправдал мои опасения: Стрелкова убрали с Донбасса, русские лидеры повстанцев были уничтожены чекистами. Русская Весна была залита кровью связанных Путиным по рукам и ногам русских людей.
Выводы: необходимыми условиями победы являются -- правильный расчёт необходимых ресурсов, абсолютная уверенность в своих соратниках, проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих невмешательство сторонних враждебных сил и, наоборот -- максимальное вмешательство сторонних дружественных сил на твоих условиях; при всём при этом обязательным условием Победы является отдача всего себя борьбе за эту Победу.
Я осветил только необходимые условия Победы, но есть ещё и Достаточные условия...
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