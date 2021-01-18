Китай построил деревню на сто домов на территории, которую Индия официально считает своей

Согласно спутниковой видеосъёмке, Китай за год построил деревню на сто домов на территории, которую оспаривают Дели и Пекин. Официально это территория Индии, штат Аруначал-Прадеш, около пяти километров от государственной границы с Китаем. Тем не менее Китай оспаривает эту территорию. Неподалёку от свежепостроенного поселения наблюдается китайский военный пост. В этом районе в прошлом году уже происходили вооружённые столкновения и демонстрация силы Китаем, не менее двадцати индийских солдат были убиты.

Китай претендует на 35 000 квадратных миль индийского северо-востока с преимущественно буддистским населением. Индия считает, что Китай захватил 15 000 квадратных миль её области Ладакх.