Трамп тоже в заговоре

Происходящие в США события крайне интересны тем, что это как раз выражение существующего в американском истеблишменте заговора. После многих лет насмешек над конспирологией этот вывод может показаться странным. Но все же, есть основания так считать.

Это немаловажное на мой взгляд дело, связанное с вопросом, что можно ожидать от новой американской администрации и какова будет ее политика. Недавно я принимал участие в некотором обсуждении этой темы, в котором вопрос ставился так: это заговор или нет? Общее мнение в целом склонялось к тому, что это таки оно. В обсуждении я сформулировал свои тезисы, которые затем счел необходимым выразить в печатном виде.

Трамп слил протест

Взятие Капитолия 6 января 2021 года имеет характер вполне целенаправленной провокации, таково мое мнение. В этом событии много странного, вроде того, что протестующих полиция фактически пустила в Капитолий, не предприняв необходимых мер по защите главного законодательного органа страны от внешнего вмешательства в решении важнейшего вопроса – утверждения итогов выборов президента.

Об этом много говорили и писали, но я бы хотел заострить внимание на некоторых интересных обстоятельствах.

Трамп еще 18 декабря 2020 года призвал своих сторонников собраться в Вашингтоне как раз 6 января, когда будет решаться вопрос о выборах. В принципе, такой митинг мог иметь только одну цель – заставить конгрессменов и сенаторов отказаться от утверждения выборов и начать дополнительную их проверку. Без такой цели само собрание было бессмысленным.

В тот день утром был митинг, на котором Трамп выступал с речами и призвал собравшихся «сражаться изо всех сил» и пройти маршем к Капитолию. Но дальше произошло интересное. Около 14 часов толпа проникла в здание, а участники заседания по утверждению итогов выборов были эвакуированы. Казалось бы, цель достигнута, процедура сорвана. Что должен был делать дальше Трамп? По логике подобного шага ему следовало появиться в Капитолии и провозгласить, что Конгресс и Сенат не соберутся до тех пор, пока не согласятся выполнить требования протестующих, произвести проверку и пересчет голосов. Сторонники Трампа должны были удерживать Капитолий.

Но в действительности, вскоре после взятия Капитолия, Трамп не только там не появился и не возглавил протест, но и заявил собравшимся через Твиттер, что выборы у них украли, но они должны разойтись по домам с миром. Ну да, отличное заявление! Мол, выборы украдены, Джо Байдена выбрали массовыми вбросами, а вы должны все это проглотить.

Далее, к 18 часам протестующих выбили из Капитолия, Конгресс и Сенат собрались снова. И тут произошло еще более странное событие. Большинство республиканцев в Конгрессе и Сенате голосовали против возражений в пользу избирателей. На это ушло много времени, но в 3.41 7 января решение было принято и выборы были утверждены, в том числе и республиканцами.

Иными словами, Трамп и Республиканская партия фактически выступили против избирателей, от имени которых они выступали ранее. Открытое предательство, на глазах у всей почтенной публики.

На мой взгляд, это классический образец слива протеста Трампом. Он его возглавил, мобилизовал сторонников, привел их в Капитолий, и как только протестующие добились первого успеха, перебежал на сторону политических противников, тем самым убив протест, обезглавив его и деморализовав его участников.

По логике политической борьбы Трамп должен был выступать с позиций защиты американской политической системы, которая многими десятилетиями считалась эталонной. Он должен был подчеркивать, что выбирать президента вбросами и фальсификациями нельзя, потому что это в корне подрывает политическую систему страны, подрывает политическое доверие к избранному таким образом президенту, и вообще унижает США, ставит большую державу на одну полку с третьеразрядными дикторскими странами. Он мог бы занять беспроигрышную позицию, что такие выборы нужно отменить, снять все кандидатуры и пусть избиратели выберут кого-то другого, не его и не Байдена, но выберут по правилам.

Но Трамп персонифицировал протест, свел его к защите себя, а потом слил. Тем самым вообще любой протест против фальсификации выборов оказался крепко пришит к нему, и после событий в Вашингтоне стало очень трудно, даже невозможно выступать против выборных фальсификаций. Кто против вбросов, тот за Трампа, а Трамп уже перебежал. Вот и попали протестующие в идиотское положение.

Это и есть заговор с личным участием в нем Трампа. Заговор по фальсификации выборов.

Трамп-мученик

Однако, оставить все, как есть было рискованно. Граждане могли и догадаться, что их поводили за нос. Потому заговорщики предприняли оригинальный маневр, дающий им мощные преимущества. Из Трампа сделали мученика, забанив его в социальных сетях. Мол, президент отрезал от общественного мнения, изолирован.

Само по себе это экстраординарный факт. Не было еще такого случая, чтобы действующего президента США открыто подвергли цензуре и запрету на публичные выступления. Это было сделано открыто, белым днем, и это открытое подпиливание одного из устоев американской политической системы. Тем, что Трампа забанил, ничего за это не было. Сам Трамп фактически ничего в ответ на такую наглость не предпринял.

Из этого следовала демонстрация того, что устроители столь замечательных выборов настолько могущественны, что могут безнаказанно выступить против главы государства. Стало быть, что было донесено до общественности, протестовать бессмысленно. Это уже открытая диктатура.

По этому поводу кипели страсти и был сделан закономерный вывод, что если соцсети отважились забанить самого президента США, то они расправятся с кем угодно и подавно. Хорошо. Но давайте отрешимся от эмоций. Самому-то Трампу от этого есть какие-то неудобства? Неудобства были бы, если бы Трамп продолжал бы борьбу. К тому же, есть способы обхода запретов и другие средства коммуникаций со сторонниками, да хоть напечатать листовок на бумаге, как в старые добрые времена. На Интернете свет клином не сошелся. Однако, Трамп своих сторонников предал. Бан сделал из него мученика и пострадавшего, замаскировав факт предательства и создал для него возможность просто развести руками, мол, я сделал все что мог. В контексте слива протеста и предательства бан ему объективно выгоден. Пострадают трамписты, а Трамп будет играть в гольф. Демократы ему потом это чем-нибудь компенсируют, если Байден, конечно, не забудет. Если забудет, то ему напомнят или сделают от его имени.

Бан – это определенно заговор. Дело это стремное, но участники явно получили гарантии, что им ничего не будет, а это сделать можно было только предварительным сговором. Где уж они сговорились – нам неведомо. Допустим, что на собрании масонской ложи.

Зачем?

Обсуждение темы поставило также и вопрос зачем это все делается? Я сформулировал свою позицию так: это слом американской политической системы и переход к чистой диктатуре. Чтобы не было ни выборов, ни избирателей, ни партий, а было верхушечное «политбюро», организация преданных им сторонников, и плебс, лишенный какого-либо политического права.

Промежуточный этап состоит в полной дискредитации всей политической системы. Выборы бессмысленны, поскольку голосование фальсифицируется. Голосуй, не голосуй – все равно получишь это самое. Один президент – ренегат, другой – старикан, не узнающий родных и сотрудников. Какой прок от таких президентов? Франклин Рузвельт был инвалидом, не мог ходить и катался в кресле на афроамериканском приводе, зато имел железную хватку и мозги у него работали хорошо. А тут? Что можно ждать от таких президентов? Ну и далее. Демпартия открыто против избирателей, Республиканская партия – ренегаты и тоже против избирателей. Остальные партии представляют собой политические отбросы, если уж говорить прямо. Начерта такие партии нужны? По стране бесчинствуют шайки погромщиков, с которыми полиция и Национальная гвардия ничего не могут сделать.

Какой вывод может быть? Такой, что институты прогнили и больше не работают. Не лучше ли приискать харизматического вождя-популиста с железной рукой и отрядами боевиков, который правил бы без формальностей, диктаторским образом? Думаю, что после того, как Байдена понесут ногами вперед, нам такого вождя и представят.

Хорошо. Конечная цель этого какая? На мой взгляд, диктатура нужна для большой заварухи. Перед американским истеблишментом стоит большая и фундаментальная проблема – они неприлично много должны и долги эти выплатить не в состоянии. Текущее состояние долга США таково, что они на грани банкротства в любой момент. Если кто-то из держателей американских государственных облигаций, например, Китай, бросит на стол эти ценные бумаги с требованием платить немедленно, то финансовая пирамида госдолга США рухнет. Даже если показать в ответ на это требование кукиш, то держатели могут выбросить облигации на рынок с большой уценкой, и тогда результат будет тот же – финансовый крах, наподобие того, как рухнула биржа в Великую Депрессию.

Долги надо или аннулировать, или заморозить. Но для этого нужны подходящие условия. Ввиду неприлично большого долго, условия могут состоять только в большой, глобальной войне. Тогда можно сказать, что условия не позволяют платить, и потому подождите до лучшим времен, или вот поменяйте облигации госдолга на военные облигации, которые будут оплачены когда-нибудь потом.

Готовы ли США к войне?

На этот тезис обычно высказывается возражение, что США не пойдут на войну, потому в глобальной войне будут ядерные удары, которые американский избиратель не простит.

Так вот, для этого и нужно, чтобы не было никаких избирателей и выборов. Диктатура – типичный способ подготовки общества к войне и несения в этой войне больших потерь и лишений.

Да, США могут потерять в глобальной войне с ядерными ударами 20-30 млн. человек. Однако, пострадают в основном беднейшее население, особенно бездомное, которое живет на улицах и которому некуда бежать и негде укрыться. Представьте себе вспышку ядерного взрыва над городом. Те, кто будут в зданиях, скорее всего выживут, поскольку крепкие железобетонные здания весьма устойчивы перед ядерным взрывом. А вот лежащие и бродящие на улицах бездомные поджарятся.

С точки зрения беспощадного политического цинизма это выгодно. Во-первых, с довольствия будут списаны миллионы нищих. Во-вторых, картины улиц, заваленных обгоревшими трупами, превратятся в мощное средство мобилизации. Диктатура заявит: вот, что сделали с нами наши враги-изверги, потому встаньте и сражайтесь. О том, что погибшие, в сущности, вели жизнь животных, тут же будет забыто. В-третьих, США легко компенсируют потери за счет массы желающих перебраться в США латиноамериканцев, молодых, здоровых и годных на пушечное мясо. Заодно и население страны заметно потемнеет, к вящей радости противников белых.

Недовольных же заткнут или просто их побьют отряды чернокожих боевиков.

Заговорщики явно надеются победить в большой войне, взять трофеи, обложить побежденных контрибуциями и репарациями, и за этот счет расплатиться с долгами и щедро наградить своих сторонников.

Из этого следует вот что.

Во-первых, в США наших нет. После казуса Трампа ставить на какого-либо американского политика бессмысленно, потому что тот может в любой момент предать или сбежать.

Во-вторых, с подрывом всей политической системы США исчезает предсказуемость американской политики. Диктатура может в любой момент повернуть руль в любую сторону и будет руководствоваться своими тайными интересами и замыслами, а не политическими принципами.

В-третьих, дальнейшая политика будет состоять в усиленном задирании и провоцировании противников, в первую очередь Китая и России, с целью вынудить их на первый шаг; если шагов не будет, то они будут захватывать позицию за позицией в целях улучшения своего положения на глобальной стратегической карте. В приоритете по военно-политическим соображениям Украина, Казахстан, Тайвань.

В завершение я хочу подчеркнуть, что это мое видение и я не собираюсь никого убеждать.