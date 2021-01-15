Проверка выяснила, что Всетатарский общественный центр возбуждает вражду против русских

В Верховный суд республики Татарстан поступил административный иск о ликвидации региональной общественной организации Всетатарский общественный центр (ВТОЦ).

Проверка выяснила, что деятельность центра "противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер". Факты экстремистской деятельности ВТОЦ фиксировались на протяжении нескольких последних лет, а руководители центра проводят публичные мероприятия, которые используются для распространения экстремистской идеологии.

Для примера прокуратура приводит мероприятие, которое прошло в 2019 году в Казани, когда отдельные выступавшие стремились возбудить вражду "в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку "русские", внушить собравшимся, что нужно "осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию".

Об экстремистском характере деятельности ВТОЦ свидетельствует и его устав, добавил представитель прокуратуры.



