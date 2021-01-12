Мэрия Москвы соберёт информацию, как учатся юные москвичи и где работают их родители

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Мэрия Москвы потратит 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. В ней будет значительно расширен объём информации о каждом человеке. Подрядчика определят 1 февраля, а на модернизацию системы ему отводят восемь месяцев.


Согласно документации тендера, профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объём персональных данных. Среди них кроме номеров паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, будут данные о фактическом месте жительства, родственниках, личных автомобилях (VIN, ПТС, СТС), месте работы, номер карты «Тройка» и даже сведения о домашних животных.

Система также сможет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Кроме того, для ГИС ЦВПЗ создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах пользователя. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учётных записей.


Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев считает, что власти Москвы целенаправленно собирают большие массивы данных о гражданах, чтобы создать систему, подобную китайской. Он опасается, что граждан могут вынуждать давать обширные согласия на обработку данных в момент обращения в московские структуры и учреждения, а также передавать их с помощью «манипуляций с доступностью» льгот и госуслуг.
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