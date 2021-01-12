Мэрия Москвы соберёт информацию, как учатся юные москвичи и где работают их родители

Мэрия Москвы потратит 185 млн руб. на создание новой системы хранения персональных данных жителей столицы. В ней будет значительно расширен объём информации о каждом человеке. Подрядчика определят 1 февраля, а на модернизацию системы ему отводят восемь месяцев.





Согласно документации тендера, профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объём персональных данных. Среди них кроме номеров паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, будут данные о фактическом месте жительства, родственниках, личных автомобилях (VIN, ПТС, СТС), месте работы, номер карты «Тройка» и даже сведения о домашних животных.

Система также сможет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Кроме того, для ГИС ЦВПЗ создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах пользователя. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учётных записей.



