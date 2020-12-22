На деле - лучше, чем по слухам

В любом обществе традиционно существует набор штампов. Хирурги любят чёрный юмор, балетные мужчины придерживаются нетрадиционной ориентации, военные не блещут умом. В подтверждение последнего тезиса - бессмертный цикл анекдотов о прапорщиках. Да вообще в армейских рядах в целом и в казарменной тиши в частности царствует грозный призрак неуставных взаимоотношений.





Впрочем, несмотря на живучесть штампов (отчасти уже ставших фольклором), современная реальная картина совсем иная. Как давно уже не сыскать «в рядах» канонического прапорщика с тремя классами образования, так и с казарменным хулиганством картина принципиально иная. Как показывает недавний опрос ВЦИОМ, юноши в целом идти служить хотят, и родители не против. Причины приводить, пожалуй, излишне: выход Российской армии в последние годы на качественно новый уровень по всем параметрам - очевиден.





Конечно, страхи перед неуставщиной остались. Да и было бы странно, если бы их не было. Учитывая, какая жуть порой творилась в казармах четверть века назад. Травма родительских опасений остаётся надолго. Но вот парадокс - по данным социологов прослеживается явная тенденция: эти опасения испытывают те, кто с армией не сталкивался. А вот среди тех, кто реально служил и служит, упоминания о былой проблеме близки к статистической погрешности.





На этот момент обратили внимание и эксперты:

«Показательны даже не цифры в пользу срочной службы в новой Российской Армии, таковых 68-80% респондентов. А например, то, что больше всего отмечают участники исследования как негативные моменты службы в сравнении данных полученных внутри опрошенных групп.

Так не вовлеченная группа, те кто не соприкасался с военной службой относительно много (19 процентов) говорит о так называемых «неуставных отношениях», что в свое время стало мэмом среди интеллигенции начала 90-х с легкой руки писателя Полякова. Напомню тем, кто подзабыл, этот мэм стал одним из разрушительных аргументов в пользу развала большой страны в начале 90-х. При том вовлеченные респонденты, отслужившие в РА за последние 5 лет, больше обращают внимание на то, что денежное довольствие могло бы быть выше, а срок службы дольше (сегодня это один год), причем многие указывают на «излишне тепличные условия службы». О «неуставных» тут вспоминают только 5%! В общем это понятная эксплуатация мифа прошлого со стороны так называемой «рукопожатной либеральной тусовки», - считает политолог Алексей Мартынов.





В свою очередь, директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что реально имеющие отношения к армии даже находят её слишком комфортной: «...18 процентов из этой группы вообще говорят о слишком мягких условиях службы. Немалая цифра. Поневоле придёшь к выводу, что опасения службы объясняются застарелыми страхами, а также медийностью редких инцидентов, которые случаются во всех армиях мира».





«Поймал себя на мысли, что, соприкасаясь с российской армией, что называется, вживую, общаясь и с офицерским составом, и с солдатами-срочниками, я вполне разделяю предпочтения родителей мальчиков-подростков и сам бы хотел, чтобы мой сын служил срочную именно сейчас. Тем более, что у меня есть с чем сравнить: свою срочную службу я проходил в Советской Армии на, так сказать, изломе эпох, когда разрушался Союз и начинались «святые» 90-е, на которые без слёз не взглянешь.





Теперь, побывав в воинских частях в России и в Сирии, я воочию увидел, как теперь всё устроено в Вооружённых силах и, честно, говоря, в такой армии я бы послужил сам с большим удовольствием…», - завершает свой комментарий политолог.



