Прокуратура требует заменить штраф за репост сроком в колонии

Прокуратура потребовала заменить калининградке Людмиле Стеч штраф за репост сообщения об "архангельском террористе" на реальный срок в колонии.

По словам адвоката Стеч Марии Бонцлер, прокуратура считает штраф слишком мягким наказанием для того, чтобы дело могло стать уроком тем, кто легкомысленно относится к обсуждению терроризма в соцсетях.

Стеч оштрафовали на 350 000 рублей, прокурор требовал отправить её на 5,5 года в колонию общего режима.

Бонцлер отметила, что штраф стал для её подзащитной жёстким наказанием: Стеч -- безработная и теперь никуда не может устроиться, "так как за этот репост уже находится в базе Роскомнадзора, что отпугивает потенциальных работодателей".





31 октября 2018 года семнадцатилетний Михаил Жлобицкий принёс бомбу в приёмную УФСБ в Архангельске. Бомба взорвалась, Жлобицкий погиб, были ранены ещё три сотрудника ФСБ. 6 июля военный суд назначил псковской журналистке Светлане Прокопьевой 500 000 рублей штрафа за публикацию, в которой следствие усмотрело оправдание действий Жлобицкого, но обвинитель просил шесть лет колонии.