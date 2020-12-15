Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Нелегок труд антикварного дилера. Давеча прислали две экспертизы, которые безоговорочно подтверждают подлинность картин Поленова и Саврасова. Прислали, чтобы с моей помощью найти покупателя. Каждая картина стоит 50 тысяч долларов США. Никому не надо?

Давайте посмотрим документы.

Нашел в интернете: «Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств или НИМ РАХ – это «… уникальное собрание … Музей … является местом культурного паломничества будущих художников, скульпторов, архитекторов и простых обывателей – ценителей прекрасного».

Однако, все это даёт весьма сомнительное право музею выпускать из своих недр документы, подтверждающие подлинность произведений искусства. Ищу в интернете подписанта: не какой-нибудь доцент, а целый профессор А.Б. Алешин написал много чего, например: «Двадцатый век, век сложный и противоречивый, отошел в вечность. Что оставил он после себя? Чем обогатил доставшуюся нам уникальную планету, имя которой Земля? Увеличили ли грандиозные его открытия во всех областях естественных наук и поражающие воображение продукты технического прогресса ту сумму абстрактного «добра», которая составляет основу духовного совершенствования человечества?»

Теперь перейдем к тексту экспертного заключения, подписанного проф. А.Б. Алешиным. Тут нас ждет сюрприз! В заголовке «экспертного заключения» читаем об возможном авторстве В.Д, Поленова, однако текст заключения многократно убеждает нас в авторстве совсем другого художника – некого Василия Дмитриевича Паленова. Я, разумеется, далеко не профессор и не работаю в НИМ РАХ, потому, проклиная свою безграмотность, лезу в интернет. Оказалось, нет такого художника Паленова и не было. Чем же «обогатил доставшуюся нам уникальную планету, имя которой Земля», профессор Алешин? А ему все равно Поленов или Паленов, главное ведь для него увеличить «сумму абстрактного «добра» на планете. Настоящий профессор! Что стоит такая экспертиза, надо пояснять?

Напоминает старый анекдот, как рабочие подсунули прорабу для подписи наряд, где значилось: «приварить прорабу медные яйца, чтобы звенели», а он и подписал.

Это еще цветочки, а вот и ягодки.

Государственный Русский музей — это крупнейший в мире музей русского искусства! Это вам не фунт изюма! Это – скажу я вам, если кто не в курсе – очень серьезная контора мирового уровня. И экспертиза свежая – ей всего два года. И четыре подписанта – это не один.

Читаем с подобострастным трепетом: «В этой композиции Саврасов упрощает восприятие описательной части пейзажа: редеют березы…исчезает постройка…». А выше там же написано, что свет не так падает, размеры не те, с горизонтом проблемы. Перевожу с птичьего языка искусствоведов (необходим для создания впечатления высокой просвещенности) на русский: половины берез нет, построек на заднем плане нет, про свет и горизонт уж и не будем.

Однако, главного не заметили «доценты с кандидатами» - грачей тоже нет! Не прилетели еще, летят, наверное, торопятся, но нет, как нет. Тем не менее ведущие сотрудники ГРМ смело и категорически постановили: «…авторство Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897) подтверждается». И еще: «Исследуемое произведение является авторским повторением – вариантом … полотна «Грачи прилетели».

А почему берез, построек и главное - грачей-то нет? Полотно «Грачи прилетели» без грачей? Это как можно? Ага, вот читаем: «Таким образом содержание становится проще и яснее, но в художественном образе усиливаются сочиненные черты».





Вот, оказывается, как – чтобы проще и яснее, а главное надо усиливать сочиненные черты!

Проще и яснее – это «Богатыри» Васнецова без богатырей, «Бурлаки» Репина без бурлаков, «Девочка с персиками» Серова без девочки и разумеется «Черный квадрат» Малевича без квадрата. Усилим сочиненные черты!

Я, конечно, никто и звать никак, но когда-то читал В. Гиляровского «Москва и москвичи». Он там пишет, что картина «Грачи прилетели», написанная в 1871 году Саврасовым, быстро стала хитом. И многие захотели её иметь. А множительной техники нет. Что делать? Была тогда простая практика – многие артели художников копировали картину «хит сезона», ибо спрос всегда определял предложение. И именно эту картину «Грачи прилетели», как пишет Гиляровский, свозили на Хитров рынок возами. Возами! А бедный больной алкоголизмом Саврасов за стакан водки подписывал всё, что только ему подсовывали, совсем как вышеупомянутый профессор Алешин.

Легко представить такую сценку в артели художников того времени:

- Через полчаса отправляется вечерняя телега на Хитров. Всем срочно сдать работы. Не забывайте покрыть быстросохнущим лаком, чтобы не мазались.

- Дык, я еще грачей не намалевал -та, погодь малость.

- Некогда нам годить, деньги очень нужны, чай тут тебе не Академия художеств или Русский музей, поторопись милок, а то выгоним к чортовой матери.

Я лично раз пять встречал «Грачей» за годы своей деятельности. Все были с документами, с грачами и один в один с оригиналом. Но такого непотребства, как эти «Грачи прилетели», которые совсем не прилетели, не видел.

Да, я в курсе возможных угроз со стороны высшего слоя интеллигенции Санкт Петербурга – тамошние ведущие доценты любят наряжаться Наполеонами и чуть -что – расчленять и в Мойку. Да, я очень смел, учитывая такие прецеденты. Но кто-то должен, наконец, открыть глаза просвещенной общественности:

Ведущие сотрудники - специалисты, профессора и «доценты с кандидатами», закончившие десятки академий и занимающие важные посты в иерархии российских музеев ни хрена не понимают в изобразительном искусстве. Нулевые ребята.

Дилер рискует деньгами, а ведущие эксперты не рискуют ничем. А безнаказанность рождает безответственность. Что делать?

В цивилизованном мире эксперт, который имеет право выносить заключение о подлинности произведений искусства, имеет лицензию и обязательную страховку. Как водитель автомобиля с лицензией на вождение - «правами» и страховкой. Без страховки нельзя выезжать на дорогу. На западе после каждой аварии размер страхового взноса увеличивается и может наступить такой момент, когда ни одна страховая компания не согласится страховать опасного водителя. Так и с экспертами. После каждой неверной атрибуции, размер его страховки растет, пока не наступит момент, когда никто не захочет страховать сомнительного эксперта. И прощай профессия. В нашей благословенной России работа эксперта не регламентирована, и они не застрахованы. Вот они и гуляют свободно по буфету от вольного!

Нет, я не допускаю мысли, что ведущие научные сотрудники пишут такие бумаги за деньги. Не может быть, чтобы их коррумпировали владельцы всяких не прилетевших «Грачей». Оставьте нам честных и неподкупных людей хоть в главных музеях страны. Да, деквалификация, профнепригодность сопровождают сегодня все институты нашей необъятной Родины, но не коррупция, нет.

И напоследок огромная просьба ко всем читателям:

Никогда не упрощайте восприятие описательной части пейзажа, а то усилятся сочиненные черты, что в свою очередь может пагубно сказаться на вашем драгоценном здоровье.