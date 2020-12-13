Украина завела дело о госизмене против закарпатских депутатов, исполнивших венгерский гимн

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело о государственной измене из-за исполнения местными депутатами в Закарпатье гимна Венгрии:

"Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), части 1 статьи 111 ("Госизмена") и части 3 статьи 358 ("Подделка документов")".





В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья выразили удивление по поводу внимания к исполнению гимна, тем более что сначала был исполнен гимн Украины, а уже потом -- Венгрии.





Сотрудники СБУ также провели обыски у председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в Береговом. После этого МИД Венгрии решил вызвать украинского посла в Будапеште, а ПВУ в знак протеста покинула в полном составе первое после местных выборов пленарное заседание Закарпатского областного совета.