На Украине телеканалу "вынесли предупреждение" за показ российского мультфильма

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ в апреле текущего года российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы".





Претензия предъявлена в связи с тем, что одного из героев мультфильма озвучивал российский актер Александр Михайлов, "фамилия которого внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Нацсовет указал телеканалу "на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в дальнейшем".





"Необыкновенное путешествие Серафимы" - российский мультипликационный фильм, вышедший в прокат в 2015 году, создан по мотивам одноимённой книги Тимофея Веронина.