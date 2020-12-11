 

На Украине телеканалу "вынесли предупреждение" за показ российского мультфильма

 

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение телеканалу "112 Украина" за показ в апреле текущего года российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы". 


Претензия предъявлена в связи с тем, что одного из героев мультфильма озвучивал российский актер Александр Михайлов, "фамилия которого внесена в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Нацсовет указал телеканалу "на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в дальнейшем".


"Необыкновенное путешествие Серафимы" - российский мультипликационный фильм, вышедший в прокат в 2015 году, создан по мотивам одноимённой книги Тимофея Веронина.


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APN.ru