 

Никаких больше раздельных бассейнов: как Франция намерена бороться с радикальным исламизмом

Президент Франции Эммануэль Макрон и французское правительство представили план по борьбе с исламским радикализмом. 
В нём выделяются такие пункты, как обязательное школьное образование для всех детей с трёх лет; семейное образование будет допускаться только в исключительных случаях.
Гендерное разделение во время плавания в бассейнах будет упразднено; теперь женщины и мужчины, посещая бассейн, будут плавать вместе.
Мечети должны будут проходить обязательную регистрацию, и иностранное финансирование мечетей, если оно превосходит сумму 10 000 евро, должно будет декларироваться. 
Из других мер более частного характера можно, например, отметить штраф или годичный срок заключения для врачей, если те будут выдавать женщинам сертификаты, подтверждающие девственность (документ, который в ряде случаев признаётся необходимым для мусульманского брака).
Мужчинам, практикующим многожёнство, во французском ВНЖ будет отказано.
Мусульманское население Франции сегодня оценивается в 5 млн человек. 

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APN.ru