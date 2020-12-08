Путин подписал законы о дачной амнистии и дистанционной работе

Речь идёт о продлении действия упрощённого порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года. После этого правообладатели должны были бы воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

Однако с 1 марта 2019 года действует переходный период для граждан, которые начали возведение объектов до 4 августа 2018 года, не получив на это разрешение. Они вправе подать документы в процессе строительства, а разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не требуется.

Новым законом дачная амнистия продлевается на пять лет. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании не требуется. Разрешается применять упрощённый порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только для садоводства, но "для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта".

Также подписан закон об особенностях дистанционной работы, который вступит в силу 1 января 2021 года. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Фиксируются нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удалённо, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. Перевод на удалённую работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объёма работы.

Дистанционных работников смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Кроме того, по словам главы комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, увольнение работника, находящегося на удалёнке, возможно, если он стал хуже выполнять свои обязанности из-за смены места нахождения без уведомления работодателя.



