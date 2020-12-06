На аукцион Сотбис выставлены неопубликованные записки Исаака Ньютона о египетских пирамидах

Записки, относящиеся к 1680-м годам, были обнаружены лишь через двести лет после смерти Исаака Ньютона. Великий учёный живо интересовался тем, какие единицы измерения использовали египтяне при конструировании пирамид. Он верил, что египтяне умели производить измерения планеты Земля, и предполагал, что, разгадав секрет пирамид, получит и ключ к измерениям планетарного масштаба.

Бумаги обгорели по краям -- предположительно, потому, что собака учёного опрокинула на них свечу. Ожидается, что записки, никогда не публиковавшиеся, будут проданы с аукциона за сотни тысяч долларов и, вероятно, попадут в частную коллекцию.