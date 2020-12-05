Золотую коллекцию "Союзмультфильма" отреставрировали

Отреставрированные картины из "золотой коллекции" "Союзмультфильма" появятся в прокате в Объединённой сети кинотеатров "Синема Парк", "Формула Кино", "Кино Окко" с 5 декабря. В первый сборник программы показов вошли "Снежная королева", "Двенадцать месяцев", "Сказка о царе Салтане", "Тайна третьей планеты", "Щелкунчик".





За долгие годы плёнки потеряли в цвете, а также приобрели естественные повреждения, из-за чего изображение, которое получалось в результате оцифровывания видеоплёнки, не соответствовало современным стандартам и не позволяло получить настоящее представление о качестве рисунка.

"Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации. Таким образом молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством "золотой коллекции", многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени, а мы -- увидеть по-новому знакомые с детства картины", - отметила председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.



