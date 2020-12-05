Крым спустя семь лет после майдана: что остаётся нерешённым

К семилетию Майдана на Украине хотелось бы мне, русскому жителю ​Тавриды​, рассказать о состоянии дел здесь, после шести лет пребывания в составе Российской Федерации. Хотя и не претендую на охват всех сторон жизни — скорее, это короткое высказывание на тему.





С точки зрения национального вопроса конкретно для русских почти ничего не делается — очевидно, как везде в России. При этом для других народов — прежде всего, крымских татар, — есть отдельные программы поддержки по всем направлениям, включая жильё, бизнес и даже религию. Достаточно сказать, что для мусульман в Симферополе возводится самое большое культовое сооружение за всю историю полуострова — соборная мечеть. А восстановленный ещё при Украине скромный исторический ​Александро​-Невский собор до сих пор не окончен. При поддержке государства или ​окологосударственных​ структур строятся ​другие​ мечети, десятками обновляются ​существующие​, общины получают дотацию, верующие ездят по квотам в ​дорогостоящие​ ​паломнические​ поездки в Саудовскую Аравию, неофициально действуют квоты на замещение руководящих должностей по национальному признаку. Ну и, конечно, реабилитация, реабилитация и ещё раз реабилитация: земли, квартиры, пособия, льготы и так далее. Ничего подобного русские не получают. Несмотря на объективную статистику о составе репрессированных, львиную долю в которой занимают русские, с точки зрения государства, от действий советской власти наш народ не пострадал. Поэтому сегодня за счёт русских исправляют преступления советского режима в отношении других народов, то есть дискриминация русских продолжается.

Процесс возврата религиозным общинам земли и имущества шёл всегда, но вяло, особенно если не сохранилась недвижимость. Однако при целенаправленном приложении усилий положительный результат был не исключён и при Украине. Другое дело, что крымские татары считают вполне нормальным решать свои проблемы за счёт государства вне зависимости от обстоятельств. Например, они требуют восстановления всех бывших мусульманских кладбищ. И власти считают возможным решать подобные проблемы в одностороннем порядке, без учёта христианской стороны, понёсшей аналогичные утраты за советский период.







Как житель Керчи, я больше могу говорить о своём городе, нежели о Крыме в целом. Но можно определённо заявить: за счёт дотаций Крым сильно поддерживают и развивают. Многое, что раньше увядало, постепенно восстанавливается. Положительных изменений масса, но из-за коррупции и сильного бюрократизма — слишком большой ценой, как мне представляется. Коснусь некоторых ключевых пунктов, с плюсами и минусами.





— Крымский мост — это феноменальный проект, выполненный в назначенный срок и на высоком уровне. Он является главной артерией связи Крыма с материком, а для Керчи и вовсе меняет обстановку полностью. Если раньше ближайшим пунктом была Феодосия, а Керчь оставалась самым дальним углом полуострова, то теперь ближайшей стала Тамань, а город превратился в ворота Крыма. Странно, что мост до сих пор как бы обходит Керчь стороной, так что для поездки на Тамань нужно выезжать из города и только там въезжать на ​автоподходы​. В результате при одной поездке через пролив и обратно приходится делать лишний крюк не менее 30 километров. В итоге даже желающие посмотреть город Керчь – его, как правило, проезжают мимо, если не собираются оставаться на несколько дней. Это могли бы решить простые съезды с моста или ​полноценная​ развязка, но ни того, ни другого нет уже несколько лет и, похоже, не предвидится. Тамань тоже получила большой толчок развития. Но переправу недавно закрыли — похоже, вскоре она полностью исчезнет, а это плохо, ведь это резервная линия связи с материком. Как бы там ни было, но если бы Россия в 2010 году не восстановила работу переправы, присоединить Крым было бы технически гораздо сложнее.





— Строительство трассы «​Таврида​» завершается — тоже крайне важный и немыслимый ранее проект. ​Четырёхполосная​ дорога пролегла через весь полуостров от Симферополя до Керчи и огибает все населённые пункты, так что движение автомобилей ничто не замедляет. В результате автомобильная связность стала гораздо удобнее и быстрее. Взялись за дороги и в самом бедном северном регионе Крыма, что тоже очень радует. ​Городские​ улицы активно ремонтируются (но преимущественно ключевые автомобильные артерии). Ряд посёлков в окрестностях Керчи, не имевших никогда магистрального водоснабжения и газа, теперь получают эти блага цивилизации, как и обновлённые дороги. Очевидно, те же процессы идут и в других районах Крыма.





— Вопрос с электроснабжением полностью и давно решён. Более того, Крым теперь ещё и самостоятельно снабжает себя электроэнергией за счёт новых газовых электростанций. Кстати, ​газопроводы​ Крыма связаны с материком, что позволяет перекачивать газ при необходимости в оба направления — на шельфе полуострова ведётся добыча газа. Инфраструктура электросетей широко обновляется впервые за ​многие​ десятилетия.





— Памятники истории и культуры получают финансирование на сохранение и реставрацию. Здесь наблюдаются большие ​перерасходы​: видимо, удобная для этого сфера. Деньги выделяются колоссальные, а объекты восстанавливаются по минимуму и очень точечно. Так или иначе, ключевые памятники Керчи впервые за много лет получили такое внимание: это и Митридатская лестница, и ​пилоны​ над Аджимушкайскими каменоломнями, и памятник Эльтигенскому десанту, и ​​обелиск Славы, и бывшая Романовская гимназия, и другие объекты.





— С поставкой воды никаких особых проблем (по крайней мере, в Керчи) не ощущалось — кажется, дело даже обстоит лучше, чем в украинский период, несмотря на перекрытие Северо-Крымского канала. Даже в этом году, несмотря на засуху и обмеление водохранилищ, надвигающуюся катастрофу население Керчи не почувствовало. В некоторых других городах дело обстоит хуже — в прошлом году, например, была едва ли не экологическая катастрофа в районе ​​ Красноперекопска из-за химических испарений, вызванных недостатком воды. Государство тянет по всему полуострову новые водопроводы, обновляет старые сети. Говорят, делается всё слишком медленно и широкие намеченные планы в этом отношении не выполняются. Видимо, так. Собираются строить первые в России опреснители, но пока только на словах.





— Приход денег и интерес к Крыму активизировал строительство и, как в общем в России, это часто приводит к архитектурным катастрофам и интенсивному разрушению исторической среды. Архитектурой целенаправленно никто не занимается — эта сфера полного хаоса. В Керчи, например, вообще нет главного архитектора уже двенадцать лет.





— Здания и учреждения общественного назначения постепенно ремонтируются, расширяются детские сады, строятся новые школы, восстанавливаются и расширяются стадионы, обустраиваются парки, ставятся ​детские​ и спортивные площадки даже в районах частной застройки.





— Важно отметить, что в городах появился общественный транспорт. При Украине это были, фактически, одни частные ​маршрутки​, а сейчас — масса удобных и современных автобусов, троллейбусов и электричек. Характерно, что в Керчи был скандал с уничтожением двух десятков новых автобусов (половина обновлённого парка) из-за халатности. Были нарушения в режиме эксплуатации и обслуживании. В частности, заливали воду вместо антифриза и угробили двигатели. Но отвечавший за это заместитель мэра, да и вообще никто, так и не были наказаны. После этого город получил суммы и закупил ещё десятки автобусов.





— Государство пытается восстанавливать предприятия, но иногда это больше похоже на отмывание денег: вливают безрезультатно миллиарды, но начальство почему-то довольно. Завод «Залив», который имеет форму собственности ООО (это обо всём говорит) получил недавно очередной контракт на 100 млрд рублей — конечно, никакие «​Мистрали​» тут просто не могут построить: дефицит специалистов, зарплаты ​низкие​, текучка кадров огромная. Зато у руководства огромные зарплаты и ​такие​ же регулярные премии. За все шесть лет завод не спустил на воду ни одного готового корабля. Одно судно из Зеленодольска привезли, что-то на нём сделали, торжественно спустили, как заливовское, и отправили на доработку в Зеленодольск. И на этом фоне как-то собираются строить вертолётоносцы. Пока это выглядит, мягко говоря, фантастикой. На металлургическом заводе тоже за эти годы было немало скандалов с оплатой труда, сменой формы собственности. Предприятие по-прежнему выпускает посуду и стрелочные переводы, но каких-то особых успехов нет.





— Из-за санкций деятельность крымских портов обрушилась почти до нуля. И работают они, видимо, почти исключительно с другими российскими портами. Те же проблемы испытывает судоремонтная сфера и другая связанная с портами деятельность. Удивительно, но и рыболовство не удаётся поднять — оно по-прежнему в упадке, как и при Украине. Не способствует развитию и положение дел с украинскими пограничниками в Азовском море. Достаточно вспомнить ситуацию с судном «Норд»: несмотря на широкую огласку, почти годичное пленение рыбаков, государство довело дело до какого-то издевательского абсурда -- рыбаки до сих пор не вернулись к своей деятельности. А с момента инцидента прошло уже три года. Уже были публичные обращения, что ​рыбколхоз​ понёс колоссальные убытки из-за отсутствия судна (90 млн рублей), что чиновники несколько раз обманывали рыбаков в оказании помощи, что семьи потеряли доход и так далее. Украинский плен оказался лишь началом мытарств этих людей. (Подробно можно прочитать здесь.)





— ​Медицинские​ учреждения были насыщены множеством нового оборудования, но сейчас получить лечение и, тем более, качественную помощь очень сложно: очереди к врачам огромные, могут записывать на обычный приём к специалисту на пару месяцев вперёд, перекидывать людей из одного кабинета в другой, отказывать в компетентной помощи. Медицинских работников не хватает. Пока принимали крымчан в Ростове и Краснодаре, можно было получать ​хорошие​ ​медицинские​ услуги и проходить бесплатно дорогостоящее лечение. А сейчас, в условиях ​коронавируса​, можно сказать, что обычной медицины в Крыму вообще нет — похоже, та же ситуация в стране в целом. Но строится новый медицинский центр в Симферополе, так что в будущем ожидаются изменения к лучшему. Важно отметить, что Фонд социального страхования работает гораздо лучше, чем при Украине: компенсации, санаторно-курортное лечение, средства реабилитации, лекарства выдаются населению как положено, без особых препятствий.





— Сотовая связь зависла на уровне семилетней давности и даже стала хуже. Всё принадлежит государству или каким-то крымским прослойкам, которые ничего не делают. Можно легко позвонить в «Крымтелеком» и услышать вместо ​техподдержки​ какую-то женщину, которая в ответ на простой вопрос о тарифе показывает свою неосведомлённость, начинает консультироваться с коллегами, а потом просит перезвонить или просто сообщает неверные данные. Никакой заинтересованности в качестве обслуживании, привлечении клиентов и прибыли просто нет. Новые сотовые вышки государство открывает, порой, с неуместной помпой. До санкций темп развития сотовой связи и выбор операторов был на Украине огромен — сейчас всё плохо. Ни один российский оператор в Крым так не зашёл, разве что МТС присутствует здесь неофициально: продажу карт и обслуживание производят посредники, а работает сеть в бесплатном роуминге местного Win mobile. Если выехать за пределы Крыма с карточкой любого крымского оператора (кроме собственно МТС), телефон перестаёт работать — никакого роуминга.





— Банковская сфера, как и сотовая связь, почти не развивается. Крупных российских банков в Крыму нет. Всё население обслуживает фактически один местный монополист — ​РНКБ​. Поэтому покупки в кредит в большинстве магазинов недоступны. У многих есть карты «Сбербанка» (ими удобно пользоваться при взаимодействии с магазинами или жителями материковой России), но оформить и обслуживать такую карту можно только за пределами Крыма.





— После возвращения Крыма обещали разобраться с незаконными постройками в прибрежной зоне. Но первоначальные заявления о решительной борьбе с незаконным строительством в итоге практически не имели никаких последствий. Вроде на пляжах кое-где заборы сняли и очень выборочно провели снос построек в разных частях Крыма. Зато много нелепых новостроек оправдываются якобы выданными при Украине документами: на них распространяется амнистия. И у заинтересованных лиц такие документы всегда находятся.





— Туризм, похоже, восстановился, переориентировался с украинских потоков на Россию, но в целом страдают по-прежнему отдыхающие. Серьёзные компании в этом бизнесе в Крым так и не пришли, конкуренции слишком мало, и сервис в целом остаётся на уровне 2000-х. За короткий сезон на ​ЮБК​ все стараются заработать на весь год вперёд, потратив на отдыхающих как можно меньше. К Керчи это не относится: здесь толком сферы отдыха как не было, так и нет.





— Прокуратура, насколько приходилось сталкиваться, работает плохо, чиновники ничего не боятся, прекрасно находят общий язык с бизнесом. Очевидные нарушения остаются безнаказанными. Возможно, это обусловлено наличием бывшего ​криминалитета​ в руководстве Крыма. А к тому же, например, многие бывшие высшие офицеры ​СБУ​ трудоустроены после увольнения из ФСБ в администрации городов и районов. Да что там говорить, если в Крыму хорошо трудоустраивают приезжих чиновников с территории Украины. Один из недавних примеров — ​замглавы​ Симферопольского района Крыма Владимир ​Боделан​, несущий прямую ответственность за сожжение русских людей в Доме Профсоюзов в Одессе 2 мая. Оказываются, такие люди нужны в российском Крыму в качестве руководителей.





— Сфера торговли развита неплохо, достаточно много появилось сетевых магазинов, хорошо развита доставка. Есть такие магазины, как «Озон», DNS или Wildberries, которые предоставляют услуги бесплатной доставки. Если первые годы все крымчане сильно полагались на китайский Aliexpress, то сейчас, как правило, особого смысла ждать нет, да и китайцы постепенно усложнили работу с Крымом. Но иногда встречается проблема, когда и крупные российские магазины с Крымом не работают или работают хуже. Например, «Яндекс​» доставляет в большинство городов бесплатно, а в Крым доставка стоит дорого — по всей видимости, из-за посредников.





Ещё одно небольшое наблюдение: личных автомобилей за шесть лет на дорогах стало в разы больше, и модели заметно подорожали. В среднем крымчане стали жить лучше. Но часто приходится слышать, что при Украине было лучше. Подкрепить свои слова недовольные обычно ничем определённым не могут: скорее, это их ощущения, могут упомянуть плохое отношение к людям или усилившуюся бюрократию. Видимо, что-то психологическое, застой. Обратно на Украину или возвращения оголтелой украинизации никто не хочет, разумеется — тем более, что всем понятно: той старой Украины давно нет. Возможно, интенсивный поток денег вокруг и отсутствие эффекта в собственном кармане тоже усиливает недовольство. Ну и в целом сейчас, как мне кажется, в нашем российском обществе популярны негативные настроения (видимо, из-за буксующей экономики и отсутствия внятных перспектив) — в этом смысле Крым не является исключением.