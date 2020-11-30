Правозащитники с большой дороги

Сомнительное прошлое и «деловое» настоящее председателя РОО «Содействие малому бизнесу» Янины Гришиной





Государство продолжает предпринимать меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. В частности, правительство продлило до конца года налоговые каникулы для пострадавших отраслей, в том числе компаний, работающих в развлекательной и культурной сферах, туризме и гостиничном бизнесе и др. В сложное время власти страны максимально стараются снизить нагрузку на экономику, разрабатывая и внедряя всевозможные варианты помощи предпринимателям. Но в экспертном сообществе не все поддерживают эти шаги – особенно те, кто привык использовать кризисные ситуации для хайпа, пиара и лоббирования собственных интересов.

Так, недавно некий эксперт в области экономики, председатель региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» (СМБ) из Санкт-Петербурга Янина Гришина публично обвинила государство в некомпетентности, заявив, что власти неправильно определяют пострадавшие от ограничений отрасли, руководствуясь ОКВЭД – общероссийским классификатором видов экономической деятельности. Госпожа Гришина явно лукавит и делает это, очевидно, намеренно, умалчивая, что под видом, допустим, деятельности в области культуры и спорта можно заниматься торговлей чем попало – от мелких бытовых изделий до пива и сигарет. Собственно, защита интересов узкой прослойки дельцов, наживающихся на мелких лавочниках, и есть основа «экспертной» деятельность Янины Гришиной.





Сверхдоходы на доверии





Гришина родилась в Санкт-Петербурге в 1968 году. Какое конкретно получила образование – не понятно. В соцсетях нашлась информация о том, что Янина Гришина якобы окончила Кубанский государственный университет. Однако когда баллотировалась в депутаты в Северной столице, почему-то столь известный в стране вуз не указала. Когда Гришина выдвигалась кандидатом от КПРФ в один из муниципальных советов Санкт-Петербурга, указала, что у нее есть среднее профессиональное образование. С треском провалившись на выборах, Гришина вновь попытала счастья в политике в 2016 году, выдвинувшись кандидатом от той же КПРФ сразу в муниципальный совет от округа Автово и в заксобрание, но опять неудачно. Тогда стало известно, что по профессии эксперт по экономике - музыкальный педагог.

На каком конкретно инструменте умеет играть Янина Владимировна, не известно. Ясно только, что несколько лет она занималась управлением автостоянками. И сама владела парковкой, позднее ее компания была ликвидирована, а также, с 2013 по 2020 год, занимала должность гендиректора ООО «Софтком». Компания – характерный пример арендатора земельных участков у города под автостоянки, которые впоследствии сдаются в субаренду под что угодно, в том числе просто под склады.

Любопытно, что, выдвигаясь кандидатом в местные депутаты, Гришина представлялась именно руководителем компании, а не председателем РОО «Содействие малому бизнесу». Хотя в статусе общественницы уже выступала «экспертом» в СМИ.

Умолчала Гришина, регистрируясь в местных избиркомах, и более серьезную информацию о себе. В 2009 году она проходила по уголовному делу о мошенничестве. Обвинялась во введении в заблуждение и злоупотреблении доверием с целью заключения фиктивного договора на аренду земельных участков на сумму свыше 2 млн рублей, и действовала Гришина в составе преступной группы. Этот эпизод раскрывает всю подноготную нынешней деятельности правозащитницы, которая активизировалась в 2016 году.

Тогда правительство РФ, чтобы навести порядок в мелкой рознице и защитить права добросовестных предпринимателей, инициировало разработку поправок в закон о регулировании торговли, касающихся нестационарных торговых объектов (НТО). Законопроект все еще дорабатывается и до сих пор не принят. Против этих поправок и выступает Гришина и стоящие за ней фигуры.





Питерские «черкизоны»





Главным образом Гришину беспокоит запрет на субаренду. По сути, это и есть главная угроза бизнесу самой провозащитницы, поскольку закон предполагает исключить из схемы «город-аренда-предприниматель» таких как Гришина посредников. В качестве иллюстрации приведем пример известно питерского предпринимателя Юрия Жорно, соратника Гришиной по общественной деятельности, имеющего неоднозначную репутацию в бизнес-сообществе Северной столицы. В 90-х он обвинялся в попытке захвата территории парка Победы в Московском районе Санкт-Петербурга и даже был арестован в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. В связи с громким рейдерским скандалом звучало имя тогдашнего депутата заксобрания Виктора Новоселова, помощником которого был Жорно. Новоселова, который был убит в 1999 году, называли «серым кардиналом» города, а также близким приятелем таких криминальных авторитетов, как Костя-Могила (Яковлев), Владимир Кумарин и Дед Хасан (Аслан Усоян).

В 2017 году, когда власти Санкт-Петербурга объявили войну самостроям, было снесено немало незаконных объектов, принадлежащих Жорно, в том числе рынок у станции метро «Московские ворота», павильоны в районе Сенной площади и многие другие. Тогда только официальных НТО в городе на Неве насчитывалось порядка 6 тыс. точек, при этом объем рынка был сравним с нелегальным, который так же составлял примерно 40 млрд рублей. И если казна получала доход с первых, то такие посредники, как Жорно и Гришина, кормились и с тех, и с других. После того, как в Санкт-Петербурге началась кампания по сносу незаконных парковок, выяснилось, что на переданных в аренду городских землях были оборудованы не только платные автостоянки, но и другие объекты для ведения коммерческой деятельности. Нередки были случаи, когда арендаторы самозахватом присоединяли соседние территории.

Можно представить, каких объемов достигает этот теневой рынок, который так яростно защищает Гришина, пытаясь влиять на общественное мнение буквально на всех возможных площадках, в том числе через соцсети. На одной из них Гришина доказывала, что закон убьет мелкий бизнес и будут страдать обычные граждане. Простые же петербуржцы, которых глава СМБ убеждала в нужности ларьков и киосков, отвечали ей: «Гнать ларечников-лоточников, это 100%! Превратили город в восточный базар и черкизовский рынок!»

По сути, бизнес, к которому имеет непосредственное отношение Янина Гришина, - это атавизм лихих 90-х. Как и сама она и подобные ей «эксперты” - защитники малого бизнеса в прессе, но обыкновенные проходимцы, пойманные правоохранительными органами на мошенничестве - в реальности.

Первая публикация - блог Петра Иваненко



